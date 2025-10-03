Rouen conforte sa place de leader, Versailles se relance

Pas de gros mouvement à signaler au terme de cette neuvième journée de National. Les forts ont gagné, les faibles ont perdu. En haut du classement, le FC Rouen enchaîne un quatrième succès et autant de clean-sheets d’affilé (une première depuis la mise en place de la poule unique) en assurant le service minimum face à un courageux Stade briochin (0-1), désespérément avant-dernier.

Derrière lui, le FC Versailles s’est remis de sa défaite surprise à domicile face à QRM lors de la dernière journée. Sur la pelouse de la lanterne rouge Bourg-en-Bresse, les Yvelinois l’ont emporté par le plus petit écart eux aussi (0-1) et reviennent à quatre points du leader.

Belle opération caennaise

Un peu plus bas, Orléans manque de remonter sur le podium après avoir été accroché sur la pelouse du Paris 13 Atlético (2-2, record de buts de ce multiplex). C’est Dijon, qui repart, après son match nul accroché à Aubagne (1-1) avec la place de Sochaux, défait à Concarneau (1-0).

Finalement, la belle opération du jour est à mettre au crédit du Stade Malherbe de Caen. Battus par Châteauroux la semaine dernière, les Normands se sont bien rattrapés face au Puy (2-0) et font un bond au classement, en passant de la 9e à la 5e place, à deux points du podium.

Le duel face à Orléans vendredi prochain sera donc à suivre avec une attention toute particulière.

Aubagne 1-1 Dijon

Bourg-en-Bresse 0-1 Versailles

Caen 2-0 Le Puy-en-Velay

Concarneau 1-0 Sochaux

Paris 13 Atlético 2-2 Orléans

QRM 1-1 Fleury 91

Stade briochin 0-1 Rouen

Villefranche-Beaujolais 2-1 Châteauroux

