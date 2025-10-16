S’abonner au mag
  • International
  • Équipe de France

Wilfried Zaha remonté contre Jean-Philippe Mateta

CDB
Wilfried Zaha remonté contre Jean-Philippe Mateta

La vengeance est un plat qui se mange chez les Mateta.

Convoqué pour la première fois avec l’équipe de France lors de la trêve internationale, Jean-Philippe Mateta (28 ans) a longtemps attendu cet appel. Le 9 octobre dernier, l’attaquant de Crystal Palace s’est confié au journal L’Équipe, où il a révélé que ses coéquipiers de Palace ne croyaient pas qu’il atteindrait la sélection : « Au début, quand je ne jouais pas, je parlais dans le vestiaire de l’équipe de France, et j’avais des coéquipiers comme Wilfried Zaha qui rigolaient. Ils me disaient que j’étais fou de penser à la sélection. »

L’époque de Benzema

Cette déclaration est revenue aux oreilles du joueur passé par l’OL, où il a laissé une trace indélébile du haut de ses 6 matchs joués, et qui évolue désormais au Charlotte FC, en MLS.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’attaquant ivoirien (31 sélections) n’a pas apprécié que Mateta cite son nom dans cette histoire « C’est dégoûtant de voir quelqu’un que je pensais être un ami faire ça. Pourquoi est-ce qu’il dit mon nom alors qu’il y avait dix personnes dans la pièce ? C’est simplement parce que Zaha est le plus grand nom ? »

Avant de clarifier les propos de cette fameuse discussion, précisant qu’il n’avait « jamais dit une seule fois “tu n’y arriveras pas”. On a ri mais on plaisantait, c’était à l’époque où il y avait Benzema et les autres attaquants. Maintenant, je reçois des messages de fans qui me demandent pourquoi je me moque de lui. Je m’en fiche, bravo à lui. Je l’ai même félicité publiquement sur son Instagram. »

Allez, on redevient copains ?

Olivier Giroud : « Mbappé peut arriver pas loin des 100 buts avec l’équipe de France  »

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!