Wilfried Zaha remonté contre Jean-Philippe Mateta

La vengeance est un plat qui se mange chez les Mateta.

Convoqué pour la première fois avec l’équipe de France lors de la trêve internationale, Jean-Philippe Mateta (28 ans) a longtemps attendu cet appel. Le 9 octobre dernier, l’attaquant de Crystal Palace s’est confié au journal L’Équipe, où il a révélé que ses coéquipiers de Palace ne croyaient pas qu’il atteindrait la sélection : « Au début, quand je ne jouais pas, je parlais dans le vestiaire de l’équipe de France, et j’avais des coéquipiers comme Wilfried Zaha qui rigolaient. Ils me disaient que j’étais fou de penser à la sélection. »

L’époque de Benzema

Cette déclaration est revenue aux oreilles du joueur passé par l’OL, où il a laissé une trace indélébile du haut de ses 6 matchs joués, et qui évolue désormais au Charlotte FC, en MLS.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’attaquant ivoirien (31 sélections) n’a pas apprécié que Mateta cite son nom dans cette histoire : « C’est dégoûtant de voir quelqu’un que je pensais être un ami faire ça. Pourquoi est-ce qu’il dit mon nom alors qu’il y avait dix personnes dans la pièce ? C’est simplement parce que Zaha est le plus grand nom ? »

Avant de clarifier les propos de cette fameuse discussion, précisant qu’il n’avait « jamais dit une seule fois “tu n’y arriveras pas”. On a ri mais on plaisantait, c’était à l’époque où il y avait Benzema et les autres attaquants. Maintenant, je reçois des messages de fans qui me demandent pourquoi je me moque de lui. Je m’en fiche, bravo à lui. Je l’ai même félicité publiquement sur son Instagram. »

Allez, on redevient copains ?

