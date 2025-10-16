Le match amical entre le Brésil et la Tunisie se jouera (encore) en France

Quoi ? Encore une délocalisation ?!

Le Brésil et la Tunisie se retrouveront le 18 novembre prochain au stade Pierre-Mauroy de Lille. Trois ans après leur dernier match au Parc des Princes, s’étant soldé par une manita de la Seleção (5-1). Déjà qualifiées pour le Mondial, les deux sélections aborderont cette rencontre comme une répétition générale avant l’été, avec en ligne de mire la prochaine CAN pour la Tunisie, qui débutera en décembre.

« Rien de plus grand que de jouer contre le Brésil en France »

Au-delà de se préparer pour les prochaines échéances, le sélectionneur des Aigles de Carthage Sami Trabelsi est revenu sur la belle opportunité de jouer devant les Tunisiens de l’Hexagone, selon le communiqué du stade Pierre-Mauroy : « Il n’y a rien de plus grand que de jouer contre le Brésil en France, un pays qui compte une importante communauté tunisienne qui s’est déplacée par milliers pour nous soutenir lors de notre dernier match ici il y a trois ans. Ce sera un match passionnant et certainement un excellent test pour nous alors que nous commençons nos préparatifs pour la Coupe du monde de l’année prochaine. »

🚨ANNONCE : BRÉSIL - TUNISIE⚽️ La Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy accueillera la rencontre Brésil-Tunisie, le mardi 18 novembre 2025 à 20h30. 🎟️Prévente sur le site du stade lundi 20 octobre à 11h00 Inscrivez-vous à l'alerting🛎️ 👉https://t.co/iBlFR2oiyf pic.twitter.com/H3fOIExXm9 — Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (@DecathlonArena) October 16, 2025

Avec neufs victoires et un match nul pendant leur campagne de qualification, c’est avec le plein de confiance que les hommes de Trabelsi s’apprêtent à affronter une équipe du Brésil récemment renversée par le Japon (3-2) en amical.

Ce ne sera pas le football made in Bruno Genesio, mais ça peut être sympa quand même.

La femme d’Éder Militão impressionne au footvolley