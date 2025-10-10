Le Brésil de Carlo Ancelotti en démonstration contre la Corée du Sud

Le message est passé.

Alors qu’il avait averti ses cadres avant le match face à la Corée du Sud, Carlo Ancelotti a clairement fixé le cap : « Chacun d’entre nous pense à l’objectif, qui est très clair : nous devons remporter la Coupe du monde. » Et ses joueurs l’ont parfaitement compris. Le Brésil s’est imposé 5-0 à Séoul lors d’un match amical, grâce à des doublés de Rodrygo et du baby blue Estêvão, ainsi qu’à un but de Vinícius. La Seleção a signé sa meilleure prestation depuis l’arrivée de l’Italien, offrant à ce dernier un petit rictus satisfait.

Net et sans bavure

Ultra-dominateur face à une faible équipe de Corée, le Brésil entame les hostilités dès la 13e minute grâce à une magnifique action collective conclue par Estêvão, qui continue sa semaine de rêve après son but victorieux avec Chelsea dans les dernières minutes face à Liverpool. Avant la pause, Rodrygo double la mise avec le vrai joga bonito : feinte de corps, remise, crochet et but. Rodrygo en numéro 10, c’est pas mal finalement.

🤯🇧🇷 Así fue el PRIMER GOL de RODRYGO para lo que fue el 2-0 de BRASIL ante COREA DEL SUR en un AMISTOSO INTERNACIONAL. pic.twitter.com/IN44aqJek2 — DAT (@DeportesAlTacok) October 10, 2025

Après le retour des vestiaires, les Brésiliens accélèrent : deux buts en deux minutes, signés des deux mêmes joueurs et dans le même ordre. Rodrygo, qui regrette son mentor italien, tient à lui montrer qu’il pourra compter sur lui. De son côté, Vinícius continue de faire ses petites stats, un but et une passe décisive, malgré un match très moyen, un beau résumé de son début de saison.

Du calme, la sixième étoile est encore très loin.

La maison madrilène de Vinícius Júnior a pris feu