Kurt Zouma n’a désormais plus de club

Au cas où vous l’auriez oublié, Kurt Zouma est toujours footballeur en 2026. Le défenseur de 31 ans va toutefois devoir se trouver une nouvelle équipe. Ce samedi, le CFR Cluj, actuel onzième du championnat roumain (oui, oui, il évoluait là-bas), a annoncé être parvenu à un accord avec l’ancien international français pour résilier son contrat.

En septembre dernier, Kurt Zouma avait rejoint librement les Cheminots en provenance de West Ham – qui l’avait auparavant prêté à Al-Orobah, en Arabie saoudite. Mais l’aventure a rapidement tourné au fiasco. Comme plusieurs membres de l’effectif, Zouma n’a tout simplement pas été payé par son club selon les informations de L’Équipe. Après quatre petites apparitions en cinq mois, le joueur a décidé de plier bagage et de quitter le pays de Dracula.

Une vie de c̶h̶i̶e̶n̶ chat.