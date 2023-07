Ligue Conference : un golazo de Stambouli et une claque pour Bâle

Alors les petits Suisses ?

Parmi l’avalanche de matchs pour le deuxième tour de qualification en Ligue Europa Conférence, pardon, Ligue Conférence, le FC Bâle s’est vu infliger une surprenante défaite 3-1 à domicile par les Kazakhs du Tobol Kostanaï. Après l’ouverture du score en première période, le FC Bâle s’est retrouvé orphelin de son buteur, Thierno Barry, qui a provoqué un penalty et été expulsé au retour des vestiaires. Tobol a vite retourné la situation à son avantage, d’autant que l’ex-défenseur de la Roma Riccardo Calafiori, a lui aussi écopé d’un carton rouge. Bâle a terminé la rencontre à 9, et Tobol n’a pas hésité à inscrire un troisième but pour sceller la rencontre.

Sinon, il y a aussi eu un golazo de Benjamin Stambouli avec Adana Demirspor, qui a égalisé dans le dernier quart d’heure, face aux Roumains du CFR Cluj (1-1). Sur une sublime passe décisive non intentionelle de Cherif Ndiaye, Stambouli a dégainé sa plus belle reprise de volée.

Le but de zinzin de Benjamin Stambouli avec l’Adana Demirspor en barrages pour la C4 ! 😳🚀 pic.twitter.com/mo8ja88IMt — MercaFoot (@MercaFoot_) July 27, 2023

Ça fait presque oublier le match nul.

