Les cinq bons coups du mercato hivernal en Ligue 1

Cho devant !

Après dix-huit mois contrastés à la Real Sociedad, notamment à cause de ses blessures et de l’excellent Takefusa Kubo, l’ancienne pépite angevine Mohamed-Ali Cho débarque sur la Côte d’Azur contre un chèque de 10 millions d’euros (+ 2 de bonus) avec l’envie de tout croquer. Priorité de l’OGC Nice lors de ce mercato hivernal, l’international espoir a un atout majeur qui devrait grandement arranger son nouvel entraîneur Francesco Farioli : sa polyvalence. Il est capable d’évoluer à tous les postes de l’attaque, un secteur où les Aiglons sont à la peine depuis le début de saison (20 buts marqués seulement). Entouré d’Evann Guessand, Gaëtan Laborde, Terem Moffi ou encore Jérémie Boga, pas de doute que Cho, qui compte déjà 99 matchs en professionnel à 20 piges, se sentira comme un poisson dans l’eau à l’Allianz Riviera. À peine arrivé, le gaucher a déjà adressé une passe décisive en Coupe de France face à Bordeaux. Tous les éléments sont réunis pour que ce soit le mariage parfait.

Alidu Seidu, le bon soldat

Homme au grand cœur, Alidu Seidu, deuxième plus grosse vente de l’histoire de Clermont, a rallié la Bretagne et le Stade rennais pour 11 millions d’euros hors bonus. Revenu de la CAN après l’élimination des Black Stars, l’international ghanéen, qui « est arrivé comme un bébé » dans la cité du pneu et est « reparti comme un homme », a tout d’une bonne pioche. Pièce maîtresse du dispositif de Pascal Gastien, l’homme formé à l’académie Jean-Marc Guillou, qui a des talents de journaliste, compense sa petite taille (1,73 mètre) par sa puissance, sa vitesse et son très bon sens de l’anticipation. Mais ce n’est pas tout. Sa combativité, son plus gros point fort, vient de l’époque où il était « un bandit » et se battait à la machette au Ghana. Les attaquants sont prévenus.

For you Mama ❤️ pic.twitter.com/JwAdd7fwoV — Alidu Seidu (@AliduSeidu15) January 29, 2024

Andrej Ilić, l’autre buteur du Nord

Alors non, supporters lillois, redescendez d’un étage, ce n’est pas le merveilleux Josip Iličić qui rechausse les crampons, mais bien Andrej Ilić qui vient de signer chez les Dogues, au nez et à la barbe de Cardiff, pourtant bien positionné sur le dossier. L’attaquant serbe de 23 ans arrive dans le Nord en confiance, puisqu’il a claqué onze buts en seize matchs en deuxième division norvégienne cette saison avec Vålerenga. Autre fait rassurant, le vestiaire lillois ne risque pas de se déchirer après son arrivée. Selon plusieurs médias, Edon Zhegrova et son entourage ont été sondés au vu des tensions entre la Serbie et le Kosovo sur le plan géopolitique, sans que cela ne pose de soucis. Paulo Fonseca peut souffler, il a enfin trouvé de la concurrence à Jonathan David.

Le LOSC est heureux d’annoncer l’arrivée d’Andrej Ilić (23 ans). L’avant-centre serbe du Vålerenga Fotball (Norvège) rejoint le LOSC jusqu’en 2027. 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐍𝐨𝐫𝐝, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐣 💪 Le communiqué ↩️ — LOSC (@losclive) February 1, 2024

Louza, sacré loustic

Voir un Canari devenir Frelon puis Merlu, ça met un coup à la théorie de l’évolution. C’est pourtant ce qui est arrivé à Imrân Louza. Prêté par Watford sans option d’achat, qui avait mis 12 millions sur la table il y a deux ans et demi pour l’arracher à Nantes, l’international marocain retrouve la Ligue 1 après avoir foulé les pelouses de Premier League et surtout celles de Championship (6 buts, 7 passes décisives). Le gaucher à la patte soyeuse a tout de suite posé les bases lors de son premier match au Moustoir en claquant un magnifique but avant de délivrer un caviar pour Mohamed Bamba lors du nul fou face au Havre (3-3). Pas de doute qu’avec le départ de Romain Faivre pour Bournemouth, Louza aura les clés du camion pour animer l’attaque lorientaise. À lui maintenant de rappeler son existence à Walid Regragui et de lui faire regretter de ne pas l’avoir pris à la CAN.

Imrân Louza est prêté au @FCLorient jusqu'à la fin de saison 🐟✍️ pic.twitter.com/sVLPiGKtXJ — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 15, 2024

L’inoxydable Benjamin Stambouli

Les amoureux du Montpellier Hérault Sport Club vont tomber de leur chaise, Benjamin Stambouli est de retour en Ligue 1 ! Si beaucoup de monde pensait que le double champion de France était à la retraite, il n’en est rien. Libre après avoir résilié son contrat avec l’Adana Demirspor (D1 turque), dont il était le capitaine, le milieu de terrain défensif de 33 ans s’est engagé avec la bande de Will Still jusqu’au mois de juin, huit ans après avoir quitté l’Hexagone. Passé par la Bundesliga et la Premier League, l’ancien joueur du Paris SG sera l’atout expérience d’une équipe rémoise qui a vendu son milieu Azor Matusiwa à Rennes, et dont la moyenne d’âge cette saison ne dépasse pas 24,5 ans. Parfait avant de jouer le rôle de l’encadrant dans un autre costume.

Benjamin Stambouli est rémois ✍️ 𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘦 𝘉𝘦𝘯𝘫𝘢𝘮𝘪𝘯 ! 🤜🤛#TeamSDR — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 1, 2024

Lorenz Assignon prêté en Angleterre