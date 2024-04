Pronostic Monaco Lille : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1 (+100€ de bonus offerts en CASH)

Envie de parier sur l’affiche de ce mercredi soir en Ligue 1 ? Après le quasi perfect de dimanche sur PSG – Lyon, on vous donne nos pronostics Monaco – Lille !

Nos pronostics Monaco Lille

L’AS Monaco finit fort

Quelque peu secoué au début d’année civile, l’AS Monaco a su profiter d’une régularité suffisante pour garder à distance des poursuivants européens, pas vraiment inspirés en cet exercice 2023-2024. Plus encore, la formation du rocher a passé la seconde dès la fin février, mois depuis lequel elle n’a plus perdu en championnat. Lors de la dernière journée, les Monégasques ne se sont pas laissé prier pour subtiliser la place de dauphin français aux Brestois sur leur pelouse (0-2), alors qu’ils avaient déjà fait tomber les autres Bretons du Stade Rennais la semaine passée (1-0). Adi Hutter et ses hommes peuvent ainsi se féliciter de leur 4e clean sheet en 6 rencontres, meilleure série du club cette saison. Ce match en retard face à Lille est l’occasion rêvée de conforter ses chances de qualification en Champions League, sans passer par les tours préliminaires.

Le LOSC aussi

Mais en face, c’est tout aussi costaud ! A l’instar de leur adversaire du soir, les Nordistes connaissent une période très faste, en atteste un bilan de 4 succès et 2 nuls sur leur 6 dernières confrontations dans l’élite française. Ces précieux résultats, conquis face à des habituels concurrents à l’Europe (OM, Lens), ont permis aux Dogues de fortifier leur 4e place au profit de malheureux Niçois qui comptent 5 points de retard sur le LOSC désormais. Grosse désillusion cependant en ce qui concerne la Conference League, et le quart de finale perdu aux tirs au but face à Aston Villa dans un scénario des plus cruels. Malgré la déception, le LOSC a vite remis la tête à l’endroit contre Strasbourg ce week-end, en s’imposant 1-0, signe de la force de caractère de cette équipe. En cas de victoire, les coéquipiers de David (17 buts en L1), pourraient chiper la deuxième place aux Monégasques.

De nombreuses absences pour l’ASM

Côté ASM, la victoire à Brest n’a pas été sans conséquences, puisque le défenseur cadre Singo, ainsi que le jeune Ben Seghir ont été exclus, et seront suspendus pour cette rencontre. Coup dur également pour les blessés jusqu’à la fin de saison Golovin et Jakobs. Petit soulagement, Thilo Kehrer sera lui de retour de suspension. En ce qui concerne Lille, les habituels résidents de l’infirmerie Umtiti, Miramon, Ilic et Fernandes ne feront pas partie du voyage.

Les compos probables pour Monaco – Lille :

AS Monaco : Majecki – Vanderson, Maripan, Salisu, Ouattara – Akliouche, Fofana, Zakaria, Diatta – Minamino, Ben Yedder.

Lille : Chevalier – Santos, Diakité, Yoro, Ismaily – André, Bentaleb – Zhegrova, Cabella (ou Angel Gomes), Gudmundsson – David

Lille joue un grand coup sur le Rocher ?

Sans les indéboulonnables Singo et Golovin, les Monégasques pourraient laisser filer au moins 2 points face à des valeureux Lillois qui semblent avoir rectifié le tir sur leurs prestations à l’extérieur. Rappelons qu’avant sa victoire face au SRFC, la formation monégasque n’avait plus gagné le moindre match en 6 rencontres à Louis II. C’est pourquoi le LOSC a de bonnes chances de tenir le match nul, et de jouer les coups à fond pour tenter de destituer l’ASM au classement, dans une confrontation probablement fermée au vu de la solidité des deux équipes ces derniers temps. Prenant beaucoup de buts en début de saison, Monaco a rectifié le tir en alignant Majecki à la place de Köhn. Absent face à Aston Villa et seulement rentré en jeu face à Strasbourg, l’excellent Zhegrova (11 buts cette saison toutes compétitions confondues) devrait retrouver une place de titulaire. En prenant un point à Louis II ce mercredi, le LOSC ravirait la 3e place à Brest.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

