Pronostic PSG Lyon : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1 (+100€ DIRECT offerts)

Nos pronostics PSG – Lyon

Un PSG serein

Quelle semaine pour le PSG ! Sous le feu des critiques et d’une inquiétude partagée après la débâcle du match aller face à Barcelone, perdu 3 buts à 2, les Parisiens ont enfin répondu présent là où on ne les attendait plus vraiment. A l’issue d’une rencontre au scénario fantastique disputée à Montjuic, le club de la capitale a renversé tous les pronostics, collant 4 pions aux Catalans réduits à 10 dès le premier acte, se qualifiant pour le 4e dernier carré de son histoire en Ligue des Champions. Les futurs adversaire du Borussia Dortmund peuvent notamment remercier un Vitinha qui semble enfin prendre la place qu’il mérite dans l’entrejeu parisien, tout comme un Barcola d’une forme étincelante, bien loin des mots qu’on lui associait plus tôt cette saison. Pour revenir au championnat, la bande à Mbappé avait eu le week-end précédent pour se focaliser sur l’Europe, et peut repartir sur des bases saines dès ce dimanche afin de se rapprocher d’un titre qui leur est promis depuis bien des mois.

La renaissance de l’OL

Pour sa part, l’Olympique Lyonnais n’en finit plus de surprendre à l’aube de cette fin d’exercice 2023-2024. Au terme d’un match époustouflant, bien que controversé, les Gones ont trouvé les ressources nécessaires pour rattraper les 2 buts de retard face au dauphin brestois, s’imposant finalement 4 buts à 3 au bout du temps additionnel dimanche dernier. Ce succès a permis aux hommes de Pierre Sage de grimper à la 7e place, dépassant Reims, l’OM et Rennes. Quand bien même les rêves d’Europe semblaient utopiques à l’époque où le club occupait la dernière place du classement de L1, tout semble désormais possible pour l’OL. Sans parler de la défaite subie à Bollaert début mars (3-0), les Rhodaniens ont gagné 11 de leurs 12 dernières confrontations toutes compétitions confondues, se qualifiant dans le même temps pour la finale de Coupe de France, face à ce même Paris-Saint-Germain. La route est cependant loin d’être terminée, puisque les Olympiens rencontreront Monaco et Lille avant de conclure leur saison en L1.

Quelques absents pour ce choc

Quelques suspendus à l’occasion de ce choc historique de L1, à l’image de Lucas Hernandez et Ugarte côté PSG, ainsi que de Tagliafico pour les Lyonnais. Les habituels absents parisiens Kimpembe et Rico resteront à la maison, tandis qu’en face le serial buteur Lacazette a été touché face à Brest mais devrait être pouvoir tenir sa place.

Les compos probables pour PSG – OL :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Danilo, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola.

OL : Lopes – Maitland-Niles, Mata, O’Brien, Henrique – Caqueret, Matic, Mangala – Fofana, Lacazette, Benrahma.

Le PSG poursuit sur sa lancée, et bat l’OL dans un match spectaculaire

Porté par leurs ambitions européennes, les Parisiens pourraient démarrer très fort face à un adversaire qu’ils avaient dominé très largement au Groupama Stadium en première partie de saison (1-4). Après cette défaite subie à domicile face à Barcelone la semaine passée (la 2e seulement de la saison), le PSG est allé chercher sa qualification en Catalogne et aura à cœur de célébrer ce succès devant ses supporters. Ce sera probablement trop juste pour des Lyonnais qui pourraient cependant marquer au vu de leur forme fantastique. L’ancien Gones Barcola, qui a provoqué le carton rouge d’Araujo mardi et qui a fait globalement un très bon match, sera probablement très motivé pour répondre aux remontrances qu’il avait subi quand il avait quitté le club, et confirmer son statut de titulaire sur le flanc gauche.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

