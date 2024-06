Rayan Cherki vers le PSG ?

Le PSG est toujours dans Football Manager.

Pour remplacer Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s’active dans tous les sens. La dernière piste en date selon L’Équipe est hexagonale et se nomme Rayan Cherki (à qui il reste un an de contrat avec l’Olympique lyonnais). La tendance à un départ dans le clan Cherki ? Dans tous les cas, le PSG a transmis une offre de 15 millions d’euros, ce mercredi. Problème : l’OL réclame 30% à la revente, et les Parisiens s’y opposent, toujours d’après les informations du quotidien.

Ce n’est pas la première fois que Cherki est lié au club de la capitale, mais cette fois, l’offre est concrète. Malgré des chiffres et une saison moyenne sur les bords du Rhône, le milieu offensif de 20 ans s’apprête à disputer les Jeux olympiques avec l’équipe de France, coachée par Thierry Henry.

L’intermittent du spectacle le plus cher d’Europe.