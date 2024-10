Mené par Dortmund, le Real Madrid refait sa spéciale

Mis sous l’éteignoir par les hommes de Nuri Şahin, les Madrilènes ont rallumé leur feu sacré après la pause, passant de 0-2 à 5-2. On connaît cette musique par cœur, mais elle est toujours aussi envoûtante.

Real Madrid 5-2 Borussia Dortmund

Buts : Rüdiger (60e) et Vinícius (63e, 86e et 90e+3) et Vázquez (84e) pour les Merengues // Malen (30e), Gittens (34e) pour les Schwarzgelben

La nouvelle formule de la Ligue des champions n’en a rien à foutre. Rien à foutre de rejouer la finale de 2024 quatre mois et demi plus tard. Rien à foutre de mettre face à face deux anciens cracks de Ligue 1, Kylian Mbappé d’un côté, Sehrou Guirassy de l’autre. Rien à foutre de proposer une telle bataille navale en mondovision un mardi soir. Fort heureusement, vacances de la Toussaint le permettant, les enfants plantés devant la télé n’auront pas eu à aller se coucher à la mi-temps – quand le BvB roulait sur Madrid – et rater le scénario de dingue réservé par les pensionnaires de Santiago-Bernabéu.

Deux grosses taches jaune et noir sur un maillot blanc

Dans cette affiche glamour, le Real Madrid a longtemps tourné autour du pot, sans aucune vitesse ni efficacité, avant de devoir y mettre la main. Les Jaune et Noir, plutôt sereins, prennent le contrôle des opérations après 20 bonnes minutes de jeu, faisant mouche à chaque mouvement. D’abord lorsque Guirassy, trouvé dos au but par Julian Brandt, glisse un amour de ballon à son camarade Donyell Malen, qui se charge de fusiller Thibaut Courtois à bout portant (0-1, 30e). Ensuite lorsque le Néerlandais se mue en passeur pour servir Jamie (Bynoe-)Gittens, qui coupe le centre d’une glissade pour inscrire son troisième but de la saison en C1 (0-2, 34e). Encore estomaquée par sa dernière sortie à Lille (défaite 1-0 à Pierre-Mauroy), la Maison-Blanche n’a jamais paru aussi livide.

LE BORUSSIA DORTMUND OUVRE LE SCORE FACE AU REAL MADRID ! 😳 Donyell Malen punit les Merengue sur un superbe service de Guirassy ⚡️#RMABVB | #UCL pic.twitter.com/4hXRBKmBOy — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2024

Forcément, il y aura une réaction. Molle, sur cette tête empruntée de Jude Bellingham. Puis fracassante, quand Rodrygo et le milieu anglais envoient leurs scuds sur la barre, avant que Gregor Kobel s’allonge sur le lob de son propre coéquipier. Un petit coup de chaud que les Allemands encaissent d’un haussement un sourcil, à la manière de Don Carlo, pour reprendre l’assaut de la cage madrilène de plus belle. Cette fois, Courtois est à la parade sur les jolies frappes de Brandt et Gittens. L’entraîneur du BvB, Nuri Şahin, 10 matchs sous le maillot blanc, est en train de réussir son coup.

Le Real plie mais vaincra, épisode 367

Alors qui pour sortir le Real de la panade et le décrocher de cette sale 19e place au classement de la ligue ? Lucas Vázquez et Vinícius Júnior jouent des coudes à la reprise pour enfiler la cape de superhéros, mais Kobel la déchire à chaque fois. C’est finalement du pied de Kylian Mbappé, peu déterminant jusque-là, que la réponse intervient : son centre trouve la tête rageuse d’Antonio Rüdiger pour la réduction du score (1-2, 60e), avant que l’intervention de Nico Schlotterbeck sur l’attaquant français – à la limite du hors-jeu – ne décale le futur Ballon d’or brésilien pour l’égalisation (2-2, 63e). D’un angle impossible puis de la tête, le capitaine des Bleus ne peut enfoncer le clou.

LE REAL MADRID MARQUE 2 FOIS EN 2 MINUTES ET ÉGALISE FACE À DORTMUND 🤯🤯 Mbappé sert Rüdiger avant d'être à l'origine du but de Vinicius 🇫🇷#RMABVB | #UCL pic.twitter.com/wfcLVlqsGu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2024

Alors c’est le couteau ibérique, Lucas Vázquez, assez terrifiant dans son rôle de latéral, qui transforme un ballon quasi sorti et sauvé par Rodrygo en un but terrifiant, dans l’autre sens du terme. Un une-deux involontaire avec Brandt, un éclair dans le fermé, brassard au bras, le remplaçant de Dani Carvajal déterre le totem européen du Real (3-2, 83e). Le bouquet final – en deux temps – est offert par le virevoltant Vinícius qui remonte le terrain comme Bale, repique au centre et renvoie les Dortmunder à leurs chères études (4-2, 86e), avec une petite session de rattrapage pour les étourdis au moment d’effacer trois adversaires pour planter le cinquième (5-2, 90e+3). La crise au Real, ça ne sera pas tout de suite, pas maintenant, pas avec tout ce qu’il leur reste à faire.

VINICIUUUUUUUS LA COURSE DE 70 MÈTRES ! 😱😱😱 L'ATTAQUANT BRÉSILIEN PUNIT DORTMUND, ÇA FAIT 4 BUTS EN UNE MI-TEMPS POUR LE REAL ! 💥#PSGPSV I #UCL pic.twitter.com/9r0FnGMb6T — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2024

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Vázquez, Militão, Rüdiger, Mendy – Bellingham, Valverde, Modrić (Camavinga, 71e) – Rodrygo (Tchouaméni, 85e), Mbappé, Vinícius. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Kobel – Ryerson (Can, 75e), Süle, Schlotterbeck, Bensebaïni – Nmecha (Beier, 75e), Sabitzer – Malen (64e), Brandt, Gittens (Anton, 55e) – Guirassy. Entraîneur : Nuri Şahin.

