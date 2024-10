Pronostic Real Madrid Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Real, bis repetita face à Dortmund

L’affiche de la soirée de mardi soir en Ligue des Champions nous amène à Santiago Bernabeu avec le choc entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, qui n’est autre que le remake de la dernière finale de la Ligue des Champions. Depuis son succès à Wembley, la formation madrilène a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès avec la SuperCoupe d’Europe. Pour lancer cette nouvelle édition de la C1, les Merengue ont dominé Stuttgart (3-1) en souffrant. La Maison Blanche a ensuite subi une défaite surprenante sur la pelouse de Lille (1-0). Ce mardi, le Real Madrid doit repartir de l’avant pour ne pas vivre une fin sous tension. En Liga, les Madrilènes font face au retour du 1er plan du FC Barcelone qui possède 3 points d’avance, avec un Clasico déterminant qui se profile dimanche prochain. Victorieux de Villarreal avant la coupure internationale, le Real est allé s’imposer sur la pelouse du Celta Vigo (1-2) grâce à ses deux stars, Mbappé et Vinicius. Le Français, dans la tourmente après sa sortie suédoise, a inscrit un très beau but tandis que le Brésilien a profité d’une passe lumineuse de Modric.

En face, le Borussia Dortmund est une équipe à deux visages en ce début de saison. En effet, les Marsupiaux sont impressionnants en Ligue des champions avec deux larges victoires face à des adversaires à leur portée à savoir le Club Bruges (0-3) et face au Celtic Glasgow (7-1). Avec 6 points et une différence de buts largement favorable, le BVB est actuellement le leader de la Ligue des Champions et se déplace à Madrid pour accrocher au moins un point. En revanche, Dortmund a déjà connu des trous d’air en Bundesliga en concédant deux revers en déplacement, à Stuttgart (5-1) et sur la pelouse de l’Union Berlin (2-1). Le week-end dernier, les hommes de Nuri Sahin ont souffert à domicile pour se défaire de la modeste formation de Sankt Pauli (2-1). Arrivé cet été, Guirassy a rapidement trouvé son rythme de croisière avec 12 buts lors des 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues (sélection nationale incluse). Déterminé à se racheter après son revers à Lille, le Real Madrid devrait prendre le dessus sur Dortmund dans ce remake de la dernière finale de C1.

