Pronostic Liverpool Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Pas de pitié pour les Reds

Liverpool traverse une saison exceptionnelle, dominant la Premier League avec 6 points d’avance sur Arsenal, et déjà qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Malgré deux faux pas début décembre, les Reds ont repris leur élan avec des victoires spectaculaires, notamment un écrasant 5-0 contre West Ham. Mohamed Salah, leader incontesté, incarne cette dynamique en enchaînant les performances de haut niveau : 17 buts et 13 passes décisives en championnat, avec des réalisations décisives lors du Boxing Day et contre West Ham. Entouré d’un soutien offensif en forme (Díaz, Gakpo, Jota), Salah semble prêt à briller à nouveau dans une équipe qui affiche un niveau impressionnant.

Manchester United traverse une saison catastrophique, stagnant à la 14e place de Premier League avec seulement 22 points en 19 matchs. Malgré quelques éclats isolés, comme une victoire contre Manchester City, les Red Devils restent englués dans une spirale de défaites (6 sur leurs 8 derniers matchs). À ces difficultés s’ajoutent des absences majeures : Bruno Fernandes suspendu, plusieurs cadres blessés (Shaw, Mount, Lindelöf), et Rashford écarté par Rúben Amorim. L’attaque repose presque uniquement sur Diallo, efficace mais isolé, tandis que Hojlund et Zirkzee déçoivent. Face à un Liverpool en pleine forme, tout laisse présager une large victoire des Reds.

