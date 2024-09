End of an era ?

Voilà sept ans que Mohamed Salah (32 ans) régale Anfield. Cinquième meilleur buteur de l’histoire du club, le Pharaon est devenu une légende dans le Merseyside. Mais son temps est peut-être compté, puisque son contrat arrive à expiration le 30 juin 2025 et que les sirènes saoudiennes se font entendre depuis plusieurs mois… Buteur lors de la victoire sur la pelouse de Manchester United ce dimanche (0-3), l’Égyptien a envoyé après le match un message qui risque de faire du bruit : « J’ai passé un bon été, j’ai eu beaucoup de temps pour être avec moi-même et essayer de penser positivement, car comme vous le savez, c’est ma dernière année au club », a-t-il lâché au micro de Sky Sports.

Ten goals in the Egyptian King’s last seven appearances at Old Trafford 👑 pic.twitter.com/exQwrZbEJC — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2024

« En arrivant au match, je me suis dit que ça pouvait être ma dernière fois (à Old Trafford). Personne au club ne m’a encore parlé de contrats, alors j’ai dit : “D’accord, je vais jouer ma dernière saison et à la fin on verra.” Cela ne dépend pas de moi, personne du club ne m’a parlé, mais on verra », a ajouté l’ancien joueur de la Roma, dix fois buteur lors de ses sept derniers déplacements au Théâtre des rêves.

Le vœu des Red Devils finira peut-être par s’exaucer.