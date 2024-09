Liverpool s’amuse à Old Trafford

Buts : L. Díaz (35e, 42e) & Salah (56e)

Sept minutes, deux buts et un homme : voilà ce qu’il faut pour plier un duel entre rivaux, même quand il semble serré et indécis. Ce dimanche, à l’occasion de la troisième journée de Premier League, Manchester United accueillait Liverpool avec la ferme intention de ne pas se faire marcher dessus. Las, il a suffi que Luis Díaz s’en mêle pour éteindre le suspense : auteur d’un doublé avant même la mi-temps – sur les deux seules frappes cadrées de son équipe en première période –, le Colombien a offert la victoire aux Reds, qui n’ont ainsi pas eu à forcer pour s’imposer. Au classement, les locaux pointent désormais à une malheureuse quatorzième place avec trois petites unités au compteur, alors que les visiteurs continuent leur perfect (trois succès en autant de rencontres) avec neuf points.

Pourtant, tout n’a pas été si facile… au départ, du moins. Combatif bien que maladroit, Manchester décide en effet de démarrer fort. Et ce, en dépit du but de Trent Alexander-Arnold, finalement refusé en raison d’une position de hors-jeu de Salah. L’Égyptien se rattrape cependant bien vite, en étant à l’origine de l’ouverture du score : profitant d’une perte de balle largement évitable de Casemiro, Ryan Gravenberch combine avec l’ailier qui centre pour Díaz, dont la tête fait mouche peu après la demi-heure de jeu (0-1, 35e). Quelques instants plus tard, le milieu de terrain fait encore souffrir les Red Devils : dépossédé du ballon par l’inévitable Díaz, le Brésilien voit le héros du jour aller au bout de son action à la suite d’une nouvelle passe décisive du Pharaon. 42e minute, 0-2 : rangé, plié, emballé.

Au retour des vestiaires, Casemiro n’apparaît pas sur la pelouse d’Old Trafford et est remplacé par Toby Collyer. Tout sauf une surprise, tant le relayeur s’est montré en difficulté, mais pas de quoi changer la physionomie de la partie : malgré deux opportunités pour Joshua Zirkzee, en échec devant Alisson, c’est bien Liverpool qui fait encore trembler les filets avec… Salah, évidemment, le Pharaon transformant un service de Dominik Szoboszlai à la suite d’un duel perdu par Kobbie Mainoo (0-3, 56e). La suite ? Les Reds qui gèrent et MU définitivement impuissant, même si Zirkzee continue de tenter. MU a beau être en tête niveau possession de balle, il ne parvient pas à faire trembler son ennemi historique. En attendant, avec cette défaite, c’est bien lui qui flippe pour le reste de la saison. Déjà.

Mohamed Salah has scored SEVEN goals in his last five Premier League matches at Old Trafford 😮‍💨

⚽️ 2024/25 (3-0) pic.twitter.com/uZTAD1skpv

— Premier League (@premierleague) September 1, 2024