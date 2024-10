Noussair Mazraoui opéré du cœur et absent plusieurs semaines

Son club affirme que tout s’est bien déroulé.

Après avoir déclaré forfait pour les deux prochains matchs de la sélection marocaine face à la Centrafrique les 12 et 15 octobre prochains, le défenseur de Manchester United Noussair Mazraoui a subi une opération chirurgicale mineure du cœur à la suite de la détection d’une arythmie cardiaque, selon les informations de Sky Sports. Si on ne connait pas encore la durée d’indisponibilité exacte du joueur de 26 ans, une telle intervention pourrait bien nécessiter plusieurs mois de convalescence.

#ManchesterUnited’s right fullback Noussair #Mazraoui will be sidelined for two months due to a cardiac arrhythmia diagnosis. Stay Strong! 🙏 pic.twitter.com/ijBzIZGGbu

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 10, 2024