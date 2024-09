M’Baye Niang va découvrir un nouveau continent

Donc il sort de sa retraite ?

Libre depuis la fin de son contrat avec Empoli en juin dernier, et malgré une vraie fausse annonce de retraite, M’Baye Niang a retrouvé un club. Courtisé en Iran, l’ancien Auxerrois va finalement poser ses bagages au Maroc, puisqu’il portera les couleurs du Wydad Casablanca, comme l’a officialisé le club ce dimanche sur ses réseaux sociaux. L’attaquant de 29 ans, qui a signé pour les deux prochaines saisons, va donc découvrir son 13e club, dans son 6e pays et son 3e continent (il avait été prêté en Arabie saoudite lors de son passage au Stade rennais).

Ladies and gentlemen! 🪇 NIANG is here 🥁#DimaWydad pic.twitter.com/ZSbLeYV1dV

— Wydad Athletic Club (@WACofficiel) September 8, 2024