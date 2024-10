Gianni Infantino pense que le Mondial des clubs va développer le football africain

Après Tintin au Congo, voici Gianni en Éthiopie.

Depuis l’annonce de son changement de format, la réforme de la Coupe du monde des clubs peine à emballer ses principaux acteurs, en plus de tirer la langue économiquement. Ce vent de face n’effraie pas le président de la FIFA, Gianni Infantino, convaincu que son idée est la bonne. Présent à Addis-Abeba pour la 46e assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF), le Suisse en a profité pour faire la promotion de son projet.

« Nous voulons que vous ayez tous une chance »

« Le football de club est la base du football. Il est né en tant que mouvement national. Après 150 ans d’histoire du football, il est temps que le football de clubs devienne lui aussi mondial », raconte-t-il lors de l’assemblée générale de la CAF. Alors que quatre clubs africains (Al Ahly, Wydad Casablanca, Espérance sportive de Tunis et Mamelodi Sundowns) seront du voyage aux États-Unis, le divin chauve fait un parallèle entre la compétition et l’évolution du football. « Nous voulons que vous ayez tous une chance, et que vos joueurs aient une chance de briller [sur] la scène mondiale… Cela contribuera, encore une fois, à développer le football en Afrique et dans tous les coins du monde, parce que c’est notre mission. »

À défaut de pouvoir réorganiser une Coupe du monde en solo, le continent africain prend note.

