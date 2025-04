Franck Haise justifie l’absence d’Evann Guessand dans son onze

Il est sûrement le meilleur élément de son équipe cette saison.

Mais contre toute attente, Evann Guessand n’était pas titulaire ce vendredi contre Nantes lors de la 28e journée de Ligue 1. Et puisque Nice s’est incliné dans un match où il était considéré comme le favori de la rencontre, Franck Haise a dû s’en expliquer. « J’essaie de mettre les joueurs les plus en forme, et au retour de la trêve internationale, la question de sa titularisation s’était déjà posée, s’est ainsi justifié l’entraîneur, en conférence de presse. C’est celui qui a le plus joué et assez largement, il y a des moments où des joueurs ont besoin de souffler. »

Déçu du résultat, le technicien des Aiglons s’est en revanche montré satisfait de la performance de son club sans cacher ses limites : « Peut-être qu’il y a un petit quelque chose qui nous manque en ce moment, quand vous avez presque 80 % de possession et 21 tirs sans marquer… Il y a aussi ce deuxième but qu’on encaisse, et qui est entaché d’un gros hors-jeu sur l’action précédente. Les choses ne basculent pas bien en ce moment, mais qui à part nous va modifier ça ? Il faut un peu plus d’efficacité et de justesse, mais je n’ai pas de vrai reproche à faire aux joueurs. »

Allez, il reste huit parties !

