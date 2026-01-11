Lens assume son statut à Sochaux

Sochaux 0-3 Lens

Buts : O. Édouard (22e), Udol (87e) & A. Sima (89e) pour Lens

Les supporters lensois n’auront pas vécu ce week-end galère pour rien : initialement prévu samedi soir mais annulé à cause des chutes de neige, décalé à ce dimanche en début d’après-midi, le 16e de finale opposant le FC Sochaux-Montbéliard au leader de Ligue 1 a tourné à la correction (0-3), la faute à un laisser-aller des locaux, pas ridicules sur l’ensemble de la rencontre mais dépassés dans les dernières minutes.

Le match a été lancé par Odsonne Édouard, pas sur un centre de Mathieu Udol mais sur une remise de Samson Baidoo après un coup franc d’Adrien Thomasson (22e). Le latéral s’est tout de même distingué en fin de partie, puisque c’est lui qui a fait le break, et du pied droit s’il vous plaît (87e). Passeur décisif sur l’action, Abdallah Sima a ensuite plié l’affaire dans les secondes qui ont suivi, après une boulette de Mathieu Peybernes et un ballon piqué de Florian Thauvin (89e).

Le vaillant Mehdi Jeannin aura fait ce qu’il a pu… mais en mange tout de même trois à l’arrivée.

