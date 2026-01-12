J’irai dormir chez vous : l’autre magie de la Coupe de Sochaux-Lens

La magie de la Coupe de France a encore frappé lors des seizièmes de finale, mais cette fois-ci, c’est en dehors du terrain qu’elle s’est illustrée. Si le résultat entre Sochaux et Lens demeure sans appel (victoire 3-0 des Sang et Or), la générosité des supporters des Lionceaux a donné lieu à de chaleureuses images en ce froid week-end de janvier.

La magie de la Coupe de France s’est un peu estompée, cette année, où l’édition 2025-2026 pourrait offrir pour la première fois depuis 1990 des huitièmes de finale concernant seulement des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Ce week-end, la magie était ailleurs, dans l’est de la France. Pas sur le terrain, où le RC Lens a fait respecter la hiérarchie face au FC Sochaux-Montbéliard (0-3), mais dans tout ce qui s’est passé avant et pendant cette rencontre entre le leader du championnat de France et le pensionnaire de National 1. Ce match aurait dû se jouer le samedi soir à 21 heures, mais a finalement été reporté au lendemain en raison des difficultés d’accès au stade Bonal causées par des routes enneigées. Ce qui a fait naître un élan de solidarité entre les deux camps.

Plus tôt dans la semaine, un arrêté préfectoral avait pourtant fixé la règle suivante : pas de Lensois dans le centre-ville de Sochaux. Comment dit-on « allez vous faire voir » quand on est supporter du FCSM ? En proposant le gîte aux Artésiens, pardi ! En réponse à la reprogrammation du match, bon nombre de supporters sochaliens ont alors proposé aux Lensois de loger chez eux pour pouvoir encourager les hommes de Pierre Sage et leur éviter un aller-retour conséquent (environ 500 bornes séparent les deux villes).

Mont d’Or, katanas et Pierre Sage

Sur X, le hashtag #HébergeUnLensois émerge ; sur Facebook, la communauté sochalienne cherche des solutions pour ses rivaux du week-end. Comme rapporté par L’Est républicain, plusieurs établissements locaux ont aussi fait preuve d’entraide. La brasserie 1801 de Montbéliard a décidé d’offrir une boisson pour tout supporter ayant mangé dans son antre. Du côté des boulangeries Ange de Sochaux, de Montbéliard et d’Audincourt, tout Sang et Or pouvait obtenir cafés et croissants sur présentation de sa carte d’abonné.

Aurélien, 34 ans et supporter du RCL depuis son enfance, est un habitué des déplacements. Il avait fait le trajet depuis la Drôme, où il a emménagé quelques années plus tôt. « On me dit que le match est annulé, que c’est reporté. Il faut qu’on trouve un endroit pour se loger, un AirBnb, raconte-t-il. Mon collègue me dit : “Regarde il y a les supporters de Sochaux qui proposent l’hébergement”, alors on fonce. » C’est chez Sylvain, supporter du FCSM « depuis plus de 30 ans », que les Sang et Or ont pu passer la nuit. Ils sont venus à quatre à Belfort, comme ça, à la dernière minute. « Ils ne savaient pas où ils tombaient, on est sur un pied d’égalité », rejoue le Franc-Comtois.

On a de la chance de jouer Sochaux, que ce n’est pas dangereux, mais si ça avait été contre un autre club, l’histoire aurait pu ne pas être la même. Aurélien, supporter lensois hébergé

Ils devaient tous passer la soirée à Bonal, elle s’est finalement déroulée autour d’un Mont d’Or préparé par leur hôte, entre deux parties de fléchettes, des discussions et la rencontre avec la famille de Sylvain, dont ses enfants Antoine et Paul. Ce dernier, pratiquant l’aïkido, a même sorti ses katanas. Une anecdote racontée par Sylvain, qui n’a pas manqué de préciser sur le ton de l’humour que son fils « était leur garde du corps et qu’ils allaient pouvoir passer partout avec lui ». Comme quoi, dormir chez des inconnus peut être un bon deal. Surtout quand un voisin qui travaille à l’hôtel où résident les Lensois envoie un message pour donner un petit tip aux Sang et Or, qui auront le droit à des photos avec leurs idoles le dimanche. « Pierre Sage nous a félicités, il a dit que ce qu’on faisait était incroyable », se félicite Aurélien.

« Le plus beau match que j’ai vu »

On peut imaginer que le supporter a pu lui retourner le compliment, après avoir passé un moment qu’il n’aurait pas imaginé en se déplaçant dans le Doubs pour un seizième de finale de Coupe de France. « C’était impressionnant de côtoyer les supporters adverses de plus près, ce qu’on ne fait pas d’habitude, continue-t-il. Ça m’a fait un peu bizarre ce match. » Pas de rivalité particulière, pas de bagarres, pas d’animosité et un pied de nez aux inquiétudes de la préfecture. « Les gens allaient voir un match de foot, enchaîne le Sochalien Sylvain. On allait voir un match, mais en dehors de l’enceinte du stade, tout le monde discutait avec tout le monde. L’ambiance était différente. Il fallait le vivre, je n’arrive pas à mettre de mots dessus. J’étais heureux ce jour-là, je crois que c’était le plus beau match que j’ai vu. » La défaite 3-0 ? Ce n’était pas très important.

Cet épisode sous la neige met en lumière plusieurs choses : les supporters ne sont pas bons qu’à s’insulter et s’affronter ; les autorités de l’Hexagone ont encore toutes les difficultés à gérer des déplacements, alors qu’Aurélien a promis à ses hôtes de les héberger en cas de revanche à Bollaert dans quelques années. En parallèle, le Lensois déplore une gestion « catastrophique » : « Il n’y avait pas assez de policiers pour nous escorter. […] On a de la chance de jouer Sochaux, que ce n’est pas dangereux, mais si ça avait été contre un autre club, l’histoire aurait pu ne pas être la même. »

« Si les supporters de Marseille montent à Paris et que le match est reporté, je doute que les Parisiens invitent les Marseillais à dormir chez eux, devine Sylvain. Lens, c’est populaire, fervent. Ici, on ne le ferait peut-être pas aussi spontanément avec tous les clubs. Mais pour Lens, ça a été rapide. » Les Lensois sont repartis de l’Est avec le sourire et quelques cernes, les Sochaliens avec la sensation d’avoir pu vivre un moment spécial. Il n’y a pas de mal à se faire du bien, à raconter de belles histoires et à se dire que la neige a bien fait de tomber.

