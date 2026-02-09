Joan Laporta démissionne de la présidence du Barça… pour mieux se représenter

Dura lex, sed lex. Obligé de quitter son poste afin de présenter sa candidature à sa propre réélection, Joan Laporta a annoncé sa démission de la présidence du Barça, ce lundi. « Conformément à l’article 42.f des statuts du FC Barcelone, le président Joan Laporta a démissionné de son poste afin de se présenter aux élections du conseil d’administration », peut-on lire dans le communiqué publié par le club. Ces nouvelles élections se tiendront le 15 mars prochain.

Laporta and part of the Board resign in order to stand for re-election All the details 👇 🔗 https://t.co/8ACkzRbwr5 pic.twitter.com/vIwRFU1xCq — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 9, 2026

Les socios blaugrana seront alors amenés à choisir entre Laporta, en poste depuis 2021 (après un premier mandat entre 2003 et 2010) et son opposant Victor Font, déjà battu il y a cinq ans. Le vainqueur de ce duel prendra ses fonctions le 1er juillet, à l’issue d’un intérim assuré par Rafael Yuste, vice-président de Laporta.

Et le drame du cumul des mandats, alors ?

