S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

Joan Laporta démissionne de la présidence du Barça… pour mieux se représenter

TB
Joan Laporta démissionne de la présidence du Barça&#8230; pour mieux se représenter

Dura lex, sed lex. Obligé de quitter son poste afin de présenter sa candidature à sa propre réélection, Joan Laporta a annoncé sa démission de la présidence du Barça, ce lundi. « Conformément à l’article 42.f des statuts du FC Barcelone, le président Joan Laporta a démissionné de son poste afin de se présenter aux élections du conseil d’administration », peut-on lire dans le communiqué publié par le club. Ces nouvelles élections se tiendront le 15 mars prochain.

Les socios blaugrana seront alors amenés à choisir entre Laporta, en poste depuis 2021 (après un premier mandat entre 2003 et 2010) et son opposant Victor Font, déjà battu il y a cinq ans. Le vainqueur de ce duel prendra ses fonctions le 1er juillet, à l’issue d’un intérim assuré par Rafael Yuste, vice-président de Laporta.

Et le drame du cumul des mandats, alors ?

Lamine Yamal s’offre un nouveau bijou

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!