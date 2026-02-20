S’abonner au mag
Un gardien condamné à 23 ans de prison pour féminicide aligné en Coupe du Brésil

Ce jeudi soir, l’Associação Desportiva Vasco da Gama, club de l’État d’Acre, a été battu au premier tour de la Coupe du Brésil par le Velo Clube-SP. Mais ses joueurs se sont surtout illustrés pour leurs agissements en dehors du terrain.

Dans les buts de Vasco-AC ce soir-là, le gardien Bruno retrouvait la compétition officielle. Ancien portier de Flamengo, un temps sur les tablettes du Milan, il avait été condamné à 23 ans de prison pour le meurtre d’Eliza Samudio.

Les faits remontent à 2010 : alors que Bruno entretient une relation extraconjugale avec la jeune femme de 25 ans, cette dernière accouche d’un petit garçon. Refusant d’assumer la paternité, le gardien commandite l’assassinat de son amante. Eliza Samudio est étranglée, son corps découpé et jeté en pâture aux chiens du joueur.

Les joueurs de Vasco-AC rendent hommage à trois coéquipiers inculpés pour viol

Après neuf ans d’emprisonnement, Bruno bénéficie d’un régime de semi-liberté, puis d’une liberté conditionnelle en janvier 2023. Signant au Vasco-AC en janvier 2026, il est désormais officiellement inscrit au Bulletin d’information quotidien (BID) de la Fédération brésilienne.

Pour ne rien arranger, le Vasco-AC compte également quatre joueurs en détention, suspectés du viol collectif de deux femmes. Avant la rencontre, l’équipe a rendu hommage à trois d’entre eux en brandissant leurs maillots.

Dans un communiqué, le Vasco-AC « précise qu’il ne tolère aucune forme de violence et qu’il prendra les mesures appropriées en interne, en fonction de l’avancée des enquêtes ». En attendant, le club a publié une photo de l’hommage aux joueurs inculpés sur ses réseaux sociaux.

