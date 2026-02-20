S’abonner au mag
Officiel : Angers-Lille se jouera à huis clos

Ligue 1+ va gagner des abonnés. Le match de ce dimanche entre Angers et le LOSC se jouera sans supporters. « 5000 Angevins ont de l’eau chez eux, dans leur cave ou dans leur rue » décrit le maire Christophe Béchu. Le stade Raymond-Kopa n’est pas en zone inondable, le match peut donc avoir lieu. Mais pour des raisons de sécurité et parce que  les routes menant au stade sont quant à elles inondées, les supporters devront regarder le match à la télé.

Le SCO aurait sans doute aimé bénéficier du soutien de ses supporters pour se relancer après la défaite 2-0 à Lorient le 15 février dernier. Les Lillois, battus ce jeudi en Ligue Europa par l’Étoile rouge de Belgrade et n’ayant toujours pas gagné en Ligue 1 depuis la nouvelle année, profiteront peut-être de ce huis clos pour sortir la tête de l’eau.

Le moment de sortir les rames.

Angers-Lille reporté en raison des crues dans l’ouest de la France ?

