Épuisé mentalement, Philippe Coutinho annonce son départ de Vasco de Gama

Le magicien n’a plus de tour dans son sac. Philippe Coutinho va quitter son club d’enfance, le Vasco de Gama. Dimanche dernier, le milieu offensif brésilien est sorti à la mi-temps, hué par ses propres supporters, au cours du quart de finale du championnat carioca face à Volta Redonda. Le joueur est resté au vestiaire et n’a donc pas vu la victoire de ses coéquipiers (1-1, 5-3 aux tirs au but). Sale soirée.

C’est sur Instagram, que le joueur aux 64 capes avec le Brésil prend la parole, expliquant être épuisé mentalement. « À ce moment-là, en me rendant au vestiaire, j’ai senti et compris que mon aventure au sein du club était terminée, et je ne suis pas revenu afin de privilégier ma santé mentale. Cela m’a fait beaucoup de peine », explique Coutinho. Après 81 matchs, 17 buts et 7 passes décisives depuis son retour à Vasco, The Little Magician s’en va.

UM CRIA DA BARREIRA PARA SEMPRE! 👏💢 Coutinho nasceu e cresceu no Vasco. Saiu para brilhar na Europa, voltou e agora encerra mais uma passagem pelo Cruzmaltino. #FutebolBrasileiro pic.twitter.com/hYcQGVJBr3 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 18, 2026

Dur de remplacer le Ney

Formé à Vasco, Coutinho avait rejoint l’Inter Milan à 18 ans. Après un prêt à l’Espanyol de Barcelone et un retour à Milan, il s’est envolé pour Liverpool où son talent est exposé au grand public. En janvier 2018, le Barça, cherchant son nouveau brésilien star depuis le départ de Neymar vers le Paris Saint-Germain, se précipite sur Coutinho et débourse environ 135 millions pour s’attacher ses services. Mais la sauce ne prend pas, il sera prêté au Bayern Munich un an et demi plus tard, puis à Aston Villa avant d’être acheté par ces derniers.

Après un passage au Qatar, il est finalement revenu dans son club de cœur, le Vasco de Gama, en 2024. Aujourd’hui, le talent gâché est sans club. Quel sera son nouveau point de chute ?

En France, on connaît un club qui réussit plutôt bien aux Brésiliens si jamais…

