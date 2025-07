Mercato : Thiago Mendes file en direction du Brésil

O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o volante Thiago Mendes, que assinou um pré-contrato com o clube. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (8) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites… pic.twitter.com/gSxETl5mBz