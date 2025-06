Dimitri Payet mis en examen pour violence psychologique

La douche froide pour Dimitri.

Comme rapporté par le média brésilien Globo Esporte, le parquet de l’État de Rio de Janeiro (MRPJ) a inculpé Dimitri Payet pour violence psychologique, à l’encontre de l’avocate brésilienne Larissa Ferrari. L’ancien Marseillais, dont Vasco a résilié le contrat, entretenait une relation extraconjugale avec la femme de 28 ans entre fin 2024 et mars 2025. Dans un procès-verbal datant de mars dernier, elle avait notamment affirmé avoir « été agressée par Dimitri Payet, ce qui a laissé des marques sur [son] corps, et souffert de violence physique, morale, psychologique et sexuelle ». Elle avait ensuite porté plainte fin mars pour des faits de « violence physique et psychologique ».

« Les autorités sont conscientes de la gravité des faits »

L’affaire avait été classée par le ministère public dans un premier temps. L’avocate avait alors fait appel, permettant au procureur de revenir sur sa décision. La justice brésilienne a demandé la condamnation de l’international français et le paiement de dommages moraux et des soins fournis à Larissa Ferrari. L’avocate du joueur passé par West Ham, Sheila Lustoza, a affirmé être « surprise par le réexamen de la demande de non-lieu » tout en assurant que la justice brésilienne « reconnaîtra l’innocence de son client ». Les avocats de la défense ont quant à eux déclaré que « cette mesure démontre que les autorités sont conscientes de la gravité des faits et sont disposées à garantir que les comportements portant atteinte à la dignité des femmes ne restent pas impunis ».

Vasco da Gama résilie le contrat de Dimitri Payet