Xabi Alonso sous la menace, Klopp et Zizou sur une liste ?

Une dernière danse à la Maison-Blanche ?

Alors qu’il était fragilisé ces dernières semaines, Xabi Alonso a réussi à relancer la machine en milieu de semaine dernière lors de la belle victoire du Real Madrid sur la pelouse de l’Athletic Club (3-0). Mais l’éclaircie n’a pas duré longtemps. Battus à domicile par le Celta de Vigo dans un scénario cauchemardesque (0-2), les Merengues replongent dans leurs travers, ce qui pourrait coûter sa place au coach espagnol.

Selon le journal El Mundo, Xabi Alonso s’est vu fixer un ultimatum par sa direction, à l’instar d’Arne Slot à Liverpool : le Real doit gagner contre Manchester City en Ligue des champions ce mercredi, ou l’avenir du coach madrilène sera grandement menacé.

Derrota en el Bernabéu. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 7, 2025

Les noms de Zidane et Klopp sur la liste ?

Tenus à bout de bras par Kylian Mbappé en ce début de saison (25 buts et 4 passes décisives en 20 rencontres), les Madrilènes peinent à cacher leurs lacunes importantes en défense, eux qui ont déjà encaissé 20 buts cette saison toutes compétitions confondues. Cette instabilité leur joue des tours, accompagnée de la nouvelle blessure d’Éder Militão ce dimanche.

En cas de départ d’Alonso, la direction de la Casa Blanca aurait déjà ciblé deux noms pour s’asseoir sur le banc : d’un côté Zinédine Zidane, qui attend l’équipe de France, et de l’autre Jürgen Klopp, qui ne semble pas pressé de retrouver un poste d’entraîneur.

Et pourquoi ne pas laisser la place (enfin) à la légende Raúl ?

