S’abonner au mag
  • Coupe arabe
  • J3
  • Syrie-Palestine (0-0)

La magnifique joie commune de la Palestine et de la Syrie en Coupe arabe

MH
Partager
125
La magnifique joie commune de la Palestine et de la Syrie en Coupe arabe

Cinq points, zéro défaite et un parfum d’histoire.

La Palestine a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe arabe en finissant première du groupe A, devant la Tunisie. Après l’exploit contre le Qatar (1-0, leur première victoire dans la compétition depuis 59 ans), les Palestiniens ont ensuite remonté deux buts pour accrocher les Tunisiens (2-2), avant de verrouiller un dernier nul contre la Syrie.

Et maintenant, le dénouement du groupe B

Résultat : la Tunisie, malheureuse malgré une victoire 0-3 face au pays hôte, reste bloquée à 4 points, la Palestine grimpe à 5 et s’offre un quart totalement inattendu. Et quand le match contre la Syrie s’est terminé, les deux équipes ont célébré ensemble, bras dessus bras dessous, comme si la qualification avait effacé la frontière entre adversaires et frères de fortune.

Leur adversaire sera le 2e du groupe B, encore indécis entre Arabie saoudite, Maroc, Oman ou Comores. Peu importe le nom : la Palestine a déjà renversé un hôte, tenu tête à un favori et validé l’un des plus gros exploits de la compétition.

La Syrie, quant à elle, affrontera logiquement le premier du groupe B. Mais dans un contexte difficile pour les deux pays, cette compétition semble être le terrain d’une grande joie dans et en dehors du rectangle vert, au point que les adversaires d’un match sont devenus les copains d’un soir.

Et si ?

L’émotion de la Palestine, qui fait tomber le Qatar sur le gong

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La France finira-t-elle en tête de sa poule au Mondial ?

Oui
Non
Fin Dans 8h
114
40
10
Revivez Lorient - OL (1-0)
Revivez Lorient - OL (1-0)

Revivez Lorient - OL (1-0)

Revivez Lorient - OL (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!