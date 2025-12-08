La magnifique joie commune de la Palestine et de la Syrie en Coupe arabe

Cinq points, zéro défaite et un parfum d’histoire.

La Palestine a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe arabe en finissant première du groupe A, devant la Tunisie. Après l’exploit contre le Qatar (1-0, leur première victoire dans la compétition depuis 59 ans), les Palestiniens ont ensuite remonté deux buts pour accrocher les Tunisiens (2-2), avant de verrouiller un dernier nul contre la Syrie.

Et maintenant, le dénouement du groupe B

Résultat : la Tunisie, malheureuse malgré une victoire 0-3 face au pays hôte, reste bloquée à 4 points, la Palestine grimpe à 5 et s’offre un quart totalement inattendu. Et quand le match contre la Syrie s’est terminé, les deux équipes ont célébré ensemble, bras dessus bras dessous, comme si la qualification avait effacé la frontière entre adversaires et frères de fortune.

Leur adversaire sera le 2e du groupe B, encore indécis entre Arabie saoudite, Maroc, Oman ou Comores. Peu importe le nom : la Palestine a déjà renversé un hôte, tenu tête à un favori et validé l’un des plus gros exploits de la compétition.

La Syrie, quant à elle, affrontera logiquement le premier du groupe B. Mais dans un contexte difficile pour les deux pays, cette compétition semble être le terrain d’une grande joie dans et en dehors du rectangle vert, au point que les adversaires d’un match sont devenus les copains d’un soir.

Et si ?

L’émotion de la Palestine, qui fait tomber le Qatar sur le gong