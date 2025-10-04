S’abonner au mag
Pep Guardiola a appelé les Catalans à manifester contre la situation à Gaza

Guardiola se mouille.

Dans un pays très investi dans la cause palestinienne, Pep Guardiola s’est associé à la lutte. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le technicien catalan a invité les Barcelonais à manifester dans les rues de la ville ce samedi, à l’occasion d’une manifestation de soutien. Alors qu’il s’était déjà exprimé sur le sujet en juin dernier, il a réitéré son soutien sans équivoque, parlant même de génocide.

Le coach espagnol s’est notamment révolté contre le fait de vivre « un génocide en direct, où des milliers d’enfants meurent et où d’autres pourraient mourir ». Il a aussi souligné que « la bande de Gaza est dévastée » et que « des flots de personnes marchent sans but, sans nourriture, sans eau potable ni médicaments ». Avant d’appeler les gens à descendre dans la rue « pour exiger la fin du génocide », il a mis en avant l’effort de solidarité réalisé : « Une fois de plus, la société s’est mobilisée pour sauver des vies et faire pression sur les gouvernements afin qu’ils prennent des mesures immédiates. »

Selon les organisateurs, cet événement a rassemblé environ 300 000 personnes dans les rues de Barcelone.

