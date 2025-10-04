Pep Guardiola a appelé les Catalans à manifester contre la situation à Gaza

Guardiola se mouille.

Dans un pays très investi dans la cause palestinienne, Pep Guardiola s’est associé à la lutte. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le technicien catalan a invité les Barcelonais à manifester dans les rues de la ville ce samedi, à l’occasion d’une manifestation de soutien. Alors qu’il s’était déjà exprimé sur le sujet en juin dernier, il a réitéré son soutien sans équivoque, parlant même de génocide.

Manchester City manager and football legend Pep Guardiola has spoken out in solidarity with Palestine, calling on people to flood the streets of Barcelona tomorrow to protest against the genocide.@PepTeam @Palestina_cat pic.twitter.com/csIO6o3mnF — Leyla Hamed (@leylahamed) October 3, 2025

Le coach espagnol s’est notamment révolté contre le fait de vivre « un génocide en direct, où des milliers d’enfants meurent et où d’autres pourraient mourir ». Il a aussi souligné que « la bande de Gaza est dévastée » et que « des flots de personnes marchent sans but, sans nourriture, sans eau potable ni médicaments ». Avant d’appeler les gens à descendre dans la rue « pour exiger la fin du génocide », il a mis en avant l’effort de solidarité réalisé : « Une fois de plus, la société s’est mobilisée pour sauver des vies et faire pression sur les gouvernements afin qu’ils prennent des mesures immédiates. »

Selon les organisateurs, cet événement a rassemblé environ 300 000 personnes dans les rues de Barcelone.

