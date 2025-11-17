S’abonner au mag
Les mots forts de Pep Guardiola en soutien à la Palestine

Quelques jours après la rencontre symbolique entre le Pays basque et la Palestine, Pep Guardiola, très engagé pour la cause palestinienne, a réaffirmé la portée de ce geste au micro de RAC1. Pour l’entraîneur de Manchester City, cette rencontre dépasse le simple cadre sportif : « C’est plus qu’un symbole. Aujourd’hui, tout est connu et, grâce à ce match, les Palestiniens verront qu’une partie du monde pense à eux… Le symbolisme contribue à sensibiliser, mais il faut qu’il y ait une action concrète derrière. » Il souligne que ce type d’initiative permet, ne serait-ce qu’un instant, de rappeler aux Palestiniens qu’ils ne sont pas oubliés.

« Le monde a abandonné la Palestine »

L’ancien coach du Barça n’a pas mâché ses mots face à l’inaction internationale. « Le monde a abandonné la Palestine. Nous n’avons absolument rien fait… Nous avons tous permis à Israël d’anéantir un peuple entier. Le mal est fait et irréparable », déplore-t-il, avant d’ajouter son inquiétude : « Nos enfants pourraient y être tués simplement parce qu’ils y sont nés. J’ai très peu confiance dans les dirigeants : ils font tout ce qu’il faut pour rester au pouvoir. »

Un prochain match est prévu ce mardi à 18h30 entre la Catalogne et l’équipe palestinienne.

On était à Bilbao pour le match qui a uni Basques et Palestiniens

