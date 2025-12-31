S’abonner au mag
  • CAN 2025

Le programme des 8es de finale de la CAN

QB
Le programme des 8es de finale de la CAN

Faîtes vos jeux !

La phase de groupes de la CAN est officiellement terminée. Les affiches des huitièmes de finale et le tableau de la compétition sont donc fixés. Samedi, le Sénégal défiera le Soudan (17h) et le Mali se frottera à la Tunisie (20h). Dimanche, le Maroc tentera d’entretenir la flamme contre la Tanzanie (17h), puis l’Afrique du Sud se mesurera au Cameroun dans une rencontre explosive (20h).

La suite du programme : Égypte-Bénin (17h) et Nigeria-Mozambique (20h) lundi, puis Algérie-RDC (17h) et Côte d’Ivoire-Burkina Faso (20h) le mardi. Si la logique est respectée, les quarts de finale pourraient être les suivants : Tunisie-Sénégal et Égypte-Côte d’Ivoire dans la partie haute du tableau, Cameroun-Maroc et Algérie-Nigeria dans la partie basse.

Vivement 2026.

Les affiches déjà connues pour les huitièmes de finale de la CAN 2025

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 11h
129
74

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!