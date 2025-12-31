Le programme des 8es de finale de la CAN

Faîtes vos jeux !

La phase de groupes de la CAN est officiellement terminée. Les affiches des huitièmes de finale et le tableau de la compétition sont donc fixés. Samedi, le Sénégal défiera le Soudan (17h) et le Mali se frottera à la Tunisie (20h). Dimanche, le Maroc tentera d’entretenir la flamme contre la Tanzanie (17h), puis l’Afrique du Sud se mesurera au Cameroun dans une rencontre explosive (20h).

La suite du programme : Égypte-Bénin (17h) et Nigeria-Mozambique (20h) lundi, puis Algérie-RDC (17h) et Côte d’Ivoire-Burkina Faso (20h) le mardi. Si la logique est respectée, les quarts de finale pourraient être les suivants : Tunisie-Sénégal et Égypte-Côte d’Ivoire dans la partie haute du tableau, Cameroun-Maroc et Algérie-Nigeria dans la partie basse.

Vivement 2026.

Les affiches déjà connues pour les huitièmes de finale de la CAN 2025