La Palestine a également été célébrée en Catalogne

Après le Pays basque dimanche, c’était au tour de la Catalogne de recevoir l’équipe palestinienne de football pour un nouveau match caritatif ce mardi. Si les tribunes n’étaient pas aussi pleines à Montjuïc qu’à San Mamés, le soutien, lui, perdure en Espagne.

On y a vu un tifo, un drapeau entrelaçant Catalogne et Palestine, des banderoles en hommage à la paix (« Pour la liberté des peuples », « De la Catalogne à la Palestine » et même un solo de contrebasse rendant hommage aux Palestiniens tués à Gaza, sur l’air d’« El Cant dels Ocells ») avant le coup d’envoi. Cette chanson traditionnelle catalane est considérée comme un symbole de liberté et de résistance, fréquemment interprétée dans des moments de deuil et d’espoir.

Des visages familiers

Dans la victoire catalane 2-1, quelques visages bien connus figuraient sur la feuille de match : l’ancien Parisien Arnau Tenas, le joueur du Barça Marc Bernal, l’ancien Citizen Sergio Gómez et le Blaugrana aujourd’hui à Braga, Pau Víctor, qui ont été titulaires. Comme dans le match organisé au Pays basque, les bénéfices de cette rencontre seront reversés à des associations caritatives palestiniennes.

Les mots forts de Pep Guardiola en soutien à la Palestine