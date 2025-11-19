S’abonner au mag
  • International
  • Amical- Catalogne-Palestine (2-1)

La Palestine a également été célébrée en Catalogne

SF
Partager
0
La Palestine a également été célébrée en Catalogne

Après le Pays basque dimanche, c’était au tour de la Catalogne de recevoir l’équipe palestinienne de football pour un nouveau match caritatif ce mardi. Si les tribunes n’étaient pas aussi pleines à Montjuïc qu’à San Mamés, le soutien, lui, perdure en Espagne.

On y a vu un tifo, un drapeau entrelaçant Catalogne et Palestine, des banderoles en hommage à la paix (« Pour la liberté des peuples », « De la Catalogne à la Palestine » et même un solo de contrebasse rendant hommage aux Palestiniens tués à Gaza, sur l’air d’« El Cant dels Ocells ») avant le coup d’envoi. Cette chanson traditionnelle catalane est considérée comme un symbole de liberté et de résistance, fréquemment interprétée dans des moments de deuil et d’espoir.

Des visages familiers

Dans la victoire catalane 2-1, quelques visages bien connus figuraient sur la feuille de match : l’ancien Parisien Arnau Tenas, le joueur du Barça Marc Bernal, l’ancien Citizen Sergio Gómez et le Blaugrana aujourd’hui à Braga, Pau Víctor, qui ont été titulaires. Comme dans le match organisé au Pays basque, les bénéfices de cette rencontre seront reversés à des associations caritatives palestiniennes.

Les mots forts de Pep Guardiola en soutien à la Palestine

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!