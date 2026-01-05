Le Bénin veut tout simplement fouetter l’Égypte

Des Pharaons susceptibles.

La veille d’un huitième de finale des plus excitants, le community manager de la fédé béninoise s’est permis une affiche de match des plus « historiques » pour annoncer la rencontre des Guépards face aux septuples champions d’Afrique. « Désormais, place aux huitièmes de finale. Les choses deviennent très sérieuses et les Guépards du Bénin sont prêts à se surpasser pour décrocher la victoire ! ».

⚔️ Désormais, place aux huitièmes de finale. Les choses deviennent très sérieuses et les Guépards du Bénin 🇧🇯 sont prêts à se surpasser pour décrocher la victoire ! La cible est dans le viseur 🎯 Egypte. 🔜 𝙍𝙚𝙣𝙙𝙚𝙯-𝙫𝙤𝙪𝙨 𝙡𝙚 𝒍𝒖𝒏𝒅𝒊 5 𝒋𝒂𝒏𝒗𝒊𝒆𝒓 𝙖̀ 17𝙝00! 🇪🇬🇧🇯… pic.twitter.com/TYgUOCcWOS — Bénin Football 🇧🇯🐆 (@FootballBenin) January 4, 2026

Accompagné d’un design des plus provocateurs, avec l’avant-centre Steve Mounié muni d’un fouet armé vers Mo Salah et sapé d’un némès et d’un chendjit, attirail traditionnel des chefs de l’Égypte antique.

« Une finale avant l’heure »

Il n’en fallait pas moins pour susciter une vague d’émoi de la part des supporters égyptiens en commentaires de la publication, « honteux », « provocateur » voire « raciste » selon certains. Bref, un bad buzz à l’ancienne, comme on les aime à la CAN. Reste à voir qui des premiers du groupe B et des troisième du groupe D remportera la joute sur le vert.

En attendant, une chose est sûre, au royaume des pyramides, on ne touche pas à l’histoire sacrée. Même pour un tweet.

