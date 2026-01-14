Le Sénégal fait plier l’Égypte et retrouve la finale de la CAN

Au bout d’une rencontre d’un rare ennui, le Sénégal a décroché son billet pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations. Une frappe puissante de Sadio Mané aura suffi pour permettre aux Lions de la Téranga d’accéder à la dernière marche, où ils affronteront le Maroc ou le Nigeria.

Sénégal 1-0 Égypte

But : Mané (78e) pour les Lions de la Téranga

Et à la fin, c’est le Sénégal qui gagne. On n’aurait certainement pas écrit cela entre 2006 et 2010, période pendant laquelle l’Égypte a raflé trois CAN, et l’histoire avait pour argument que jamais l’Égypte n’avait été éliminée en demi-finales de la CAN. Mais en 2026, la tendance s’est inversée. Après la CAN 2021, puis les qualifs de la Coupe du monde 2022, les Lions brisent encore les rêves des Pharaons d’une courte tête (1-0), où plutôt d’une puissante frappe signée de l’inévitable Sadio Mané dans le dernier quart d’heure. Trois ans et demi après sa dernière finale, le Sénégal retrouve déjà la dernière marche du football africain, et peut tranquillement s’installer dans son canapé pour regarder le Maroc et le Nigeria s’entretuer en attendant de savoir qui il va affronter pour aller chercher une deuxième Coupe d’Afrique.

Esprits crispés

Une finale avant l’heure. C’est l’impression générale qu’ont laissée les premiers moments de cette première demi-finale de CAN, tant les esprits sénégalais et égyptiens étaient crispés et méfiants. Très peu d’occasions ont rythmé un premier acte haché, où deux tactiques se sont opposées : des Lions ultra-hauts et pressants sur le terrain, contre des Pharaons en bloc bas. Le coup de la contre-attaque a failli payer dès la 17e minute pour l’Égypte de Hassan Hossam, et une accélération d’Omar Marmoush. Rattrapé illicitement par Kalidou Koulibaly qui commet une faute « jaune orangé ». Si le Cityzen partait au but, seul le jaune est sorti par l’arbitre gabonais Pierre Atcho.

Double peine pour le capitaine sénégalais, qui laisse ses coéquipiers à cause d’une blessure survenue quelques minutes plus tard et était de toute façon (à cause de ce jaune) suspendu en cas de finale. Ce gros coup dur n’a pas empêché la bande de Pape Thiaw de garder le pied sur le ballon, et Nicolas Jackson de se procurer la seule occasion de la première période, d’une frappe plein axe beaucoup trop haute pour ébranler la cage de Mohamed El-Shenawy. Preuve d’un premier acte oubliable, le foot laisse place à l’accrochage des deux sélectionneurs Pape Thiaw et Hassan Hossam sur le banc de touche, après un duel entre leurs deux stars respectives Sadio Mané et Mohamed Salah. Les xG de cette bouillie sont même historiquement bas : 0,09, le plus bas d’un match de la CAN depuis que cette unité est calculée.

0.09 - The first half between Senegal and Egypt produced the lowest xG of any half at #AFCON2025. Cagey. pic.twitter.com/0WVFr4Pvau — OptaJoe (@OptaJoe) January 14, 2026

L’étincelle Sadio Mané

Les quinze minutes de pause n’ont pas donné bien plus d’idées aux deux formations. Soixante-dix-huit minutes d’un ennui rare, qui accoucheront enfin d’une action collective sénégalaise, face à une Égypte barricadée n’étant pas parvenue à décrocher un seul tir de la rencontre. Il fallait que, comme en 2006, comme en 2022, le dénouement d’un Sénégal-Égypte soit à la sauce à la controverse. Tout seul aux 25 mètres, profitant d’une frappe contrée de Lamine Camara, Sadio Mané a fermé son pied droit pour tromper la vigilance d’El-Shenawy (1-0, 78e), d’une frappe juste effleurée par Ibrahim.

Sadio Mané : "Le bus égyptien en défense ? I don't Caire !"pic.twitter.com/pxC4ytfrZ1 — SO FOOT (@sofoot) January 14, 2026

Près de l’action juste avant la frappe victorieuse de Mané, l’arbitre gabonais Pierre Atcho a fait entrer tous les Égyptiens dans une colère noire, réclamant l’intervention de la VAR. But validé par le corps arbitral. L’action fera sans doute parler, et vient surtout respecter la tradition des polémiques dans chaque épisode du plus gros choc du foot africain. À l’arrivée, on ne se souviendra sûrement pas de la qualité de jeu d’une rencontre très fermée, mais bien de la seule étincelle de la rencontre signée Sadio Mané, qui vient une fois de plus briser les rêves de titre de Mohamed Salah, son ancien compère d’attaque et rival sportif en Afrique. Cruel football, où tout finit par se jouer sur des détails.

Sénégal (4-3-3) : E.Mendy – Diatta, Koulibaly (M.Sarr, 23e), Niakhaté, E.Diouf – H.Diarra (L.Camara, 46e), I.Gueye, P.Gueye (Ciss, 90e) – Ndiaye (I.Sarr, 85e), Jackson (C.Ndiaye, 85e), Mané. Entraîneur : Pape Thiaw.

Égypte (4-4-2) : El-Shenawy – Hany, Ibrahim, Rabia (Zizo, 81e), Fatouh (Trezeguet, 46e) – Attia, Abdelmaguid (Mohsen, 90e+4), Fathy, Ashour (M.Mohamed, 83e) – Salah, Marmoush. Entraîneur : Hossam Hassan.