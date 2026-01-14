S’abonner au mag
  • CAN 2025

Pourquoi plusieurs joueurs pourraient manquer la finale de la CAN

CM
Pourquoi plusieurs joueurs pourraient manquer la finale de la CAN

Attention, nouvelle règle ! Voilà une subtilité dans le règlement de la CAN importante à mesurer : le compteur des cartons jaunes n’est pas remis à 0 après les quarts. 

Ce n’est pas le cas pour les autres grandes compétitions, comme en Ligue des champions, à l’Euro ou à la Coupe du monde, où les cartons jaunes n’ayant pas entraîné de suspension sont automatiquement remis à zéro après les quarts. La conséquence est simple : un groupe de 20 joueurs se retrouvent sous la menace d’une suspension pour la finale, dimanche.

Kalidou Koulibaly concerné

Au total, 4 Nigérians, 3 Marocains, 6 Égyptiens et 7 Sénégalais devront se tenir à carreau pour ne pas écoper d’un deuxième avertissement lors des demi-finales ce mercredi. Parmi les Lions de la Teranga en danger, figure Kalidou Koulibaly, qui a déjà connu cette mésaventure lors de l’édition 2019 : il s’était retrouvé privé de finale entre le Sénégal et l’Algérie (0-1).

Ça serait dommage de rater la finale d’« une des meilleures CAN de l’histoire », selon lui.

La liste des 20 joueurs menacés

Nigeria : Nwabali, Simon, Onyeka, Bassey. Maroc : El-Khannouss, Rahimi, Saibari. Sénégal : Jakobs, Jackson, P. Gueye, H. Diarra, Koulibaly, H. Diallo, I. Mbaye. Égypte : M. El-Shenawy, Rabia, Attia, H. Fathi, Fatouh, Abdelmaguid.

Découvrez le tableau complet des huitièmes de finale de la CAN 2023

CM

À lire aussi
00
En direct : Maroc-Nigeria (0-0)
  • CAN 2025
  • Demies
  • Maroc-Nigeria
En direct : Maroc-Nigeria (0-0)

En direct : Maroc-Nigeria (0-0)

En direct : Maroc-Nigeria (0-0)
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

09
Revivez Bayeux - Marseille (0-9)
Revivez Bayeux - Marseille (0-9)

Revivez Bayeux - Marseille (0-9)

Revivez Bayeux - Marseille (0-9)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!