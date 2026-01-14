Pourquoi plusieurs joueurs pourraient manquer la finale de la CAN

Attention, nouvelle règle ! Voilà une subtilité dans le règlement de la CAN importante à mesurer : le compteur des cartons jaunes n’est pas remis à 0 après les quarts.

Ce n’est pas le cas pour les autres grandes compétitions, comme en Ligue des champions, à l’Euro ou à la Coupe du monde, où les cartons jaunes n’ayant pas entraîné de suspension sont automatiquement remis à zéro après les quarts. La conséquence est simple : un groupe de 20 joueurs se retrouvent sous la menace d’une suspension pour la finale, dimanche.

Kalidou Koulibaly concerné

Au total, 4 Nigérians, 3 Marocains, 6 Égyptiens et 7 Sénégalais devront se tenir à carreau pour ne pas écoper d’un deuxième avertissement lors des demi-finales ce mercredi. Parmi les Lions de la Teranga en danger, figure Kalidou Koulibaly, qui a déjà connu cette mésaventure lors de l’édition 2019 : il s’était retrouvé privé de finale entre le Sénégal et l’Algérie (0-1).

Ça serait dommage de rater la finale d’« une des meilleures CAN de l’histoire », selon lui.

La liste des 20 joueurs menacés

Nigeria : Nwabali, Simon, Onyeka, Bassey. Maroc : El-Khannouss, Rahimi, Saibari. Sénégal : Jakobs, Jackson, P. Gueye, H. Diarra, Koulibaly, H. Diallo, I. Mbaye. Égypte : M. El-Shenawy, Rabia, Attia, H. Fathi, Fatouh, Abdelmaguid.

Découvrez le tableau complet des huitièmes de finale de la CAN 2023