Découvrez le tableau complet des huitièmes de finale de la CAN 2023

Certains l’appellent « bracket ».

Le tableau final de la phase à élimination directe de la CAN 2023 fait la part belle aux surprises avec des affiches inédites comme Angola-Namibie ou Cap-Vert-Mauritanie, mais n’omet pas les grosses affiches ainsi qu’un nouveau duel entre deux Guinée. Entre le derby Nigeria-Cameroun, aux 8 CAN en cumulé, le choc des extrêmes sur ce premier tour entre le Sénégal et l’hôte ivoirien ou encore l’alléchant duel entre une RD Congo joueuse et une Égypte plus libérée, les supporters et téléspectateurs sont gâtés. Spoiler : un Maroc-Sénégal est tout à fait possible dans le dernier acte (tout comme un Mauritanie-Guinée équatoriale !).

Le tirage complet : Nigeria – Cameroun

Angola – Namibie

Cap-Vert – Mauritanie

Maroc – Afrique du Sud

Mali – Burkina Faso

Sénégal – Côte d’Ivoire

Égypte – RD Congo

Guinée équatoriale – Guinée

A priori, pas d’équipe nulle à l’horizon.