Osimhen recadre le sélectionneur du Nigeria, qui l’accuse de choisir ses matchs et d’avoir simulé une blessure

Vol au-dessus d’un nid de coucou.

La tension est à son comble du côté des Super Eagles du Nigeria, et Victor Osimhen a choisi de mettre les points sur les « i », ce samedi. Le bomber napolitain a été fortement tancé par son sélectionneur Finidi George, ces derniers jours : « Je ne vais pas forcer Victor Osimhen à jouer pour l’équipe nationale, il choisit ses matchs », n’a pas hésité à lâcher le coach de la dream team africaine. Une dream team qui galère au plus haut point dans la poule C de qualification pour le Mondial 2026, avec une dernière défaite en date au Bénin (2-1) et une cinquième place sur six. Sans Osimhen, accusé d’avoir inventé une blessure.

« Après mon IRM, je suis allé voir le médecin. J’ai immédiatement appelé Finidi. J’ai demandé à quelqu’un que je connaissais de faire une vidéo pendant que le médecin nous parlait à tous les deux. J’ai tout en vidéo. Je m’en fous de ce que dit Finidi, ce qu’il dit est faux. Je posterai la vidéo et la photo sur mon Instagram, ainsi que la capture d’écran », s’est exprimé l’ancien attaquant du LOSC dans un live Instagram. « J’ai perdu tout le respect que j’avais pour cet homme. Je lui ai parlé de ma blessure, je l’ai appelé et lui ai demandé de me permettre de rejoindre les gars, indépendamment de ma blessure. Il a refusé en me disant que je devrais plutôt rester avec ma famille. »

Allez, encore un peu de chemin pour égaler le drama camerounais.

Un ancien de l’Ajax sérieusement blessé dans un accident de voiture