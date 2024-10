Séquestrés pendant des heures en Libye, les Super Eagles ont pu rentrer au Nigeria

Les Super Eagles ont enfin pu prendre leur envol.

L’équipe nationale du Nigeria a connu une sacrée mésaventure en Libye lors des dernières 24 heures. En déplacement pour une rencontre de qualification pour la CAN 2025, l’équipe d’Augustine Eguavoen s’est retrouvée bloquée par les autorités libyennes pendant de nombreuses heures à l’aéroport d’Al Abraq, étant privée d’eau, de nourriture et de réseau téléphonique. Face à ces conditions inacceptables, les Nigérians ont décidé de ne pas prendre part au match. Après de longues heures d’attente, Ademola Lookman et ses coéquipiers ont finalement pu reprendre un avion et sont désormais de retour chez eux, sains et saufs.

Actif durant la journée sur son compte X, William Troost-Ekong a pris la parole pour fustiger l’organisation mise en place et justifier le boycott du match. « La CAF devrait examiner tout cela. Et même si elle cautionne ce qui se passe, qu’on leur laisse avoir les points. […] Aucune équipe ne devrait être maltraitée de la sorte. Le football est une histoire de respect, et cela commence par le respect de soi-même. Nous avons pris position, et je suis fier de la décision de l’équipe. Nous attendons de voir les conséquences et ce qu’il adviendra de la suite. » Une plainte a été déposée par la Fédération nigériane de football auprès de la CAF.

BACK HOME 🇳🇬 SAFE & SOUND.

Proud of this team, NAIJA SPIRIT can’t be broken. Throw at us what you want, it’s in our blood to overcome. Ive seen a lot in my 10 years with this group, but nothing like this, an experience that has brought us even closer TOGETHER. pic.twitter.com/AwGw4aQW2y

— William Troost-Ekong (M.O.N) (@WTroostEkong) October 14, 2024