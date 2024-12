Alex Iwobi ouvre une épicerie solidaire pour Noël

Pas de calcul chez l’épicier .

L’international nigérian Alex Iwobi a encore une fois prouvé qu’il ne brillait pas uniquement sur le terrain. À Canning Town, dans l’est de Londres, le milieu de terrain de Fulham a lancé une épicerie solidaire – Alexpress – pour aider les familles en difficulté à fêter Noël dignement.

« On essaie à chaque Noël de rendre aux gens ce qu’ils nous apportent. On crée cette épicerie pour pouvoir apporter de la nourriture aux familles qui n’ont pas les moyens de s’en offrir pour Noël. Si je peux les aider à passer un super Noël, pourquoi pas ? », lance Iwobi à la caméra de la BBC.

Alex Iwobi has been spreading festive cheer in east London by opening up his own temporary shop. ⁣ ⁣ The Fulham and Nigeria star has been giving out free food, including turkeys, to local residents struggling to pay for their Christmas dinner. ⁣ pic.twitter.com/qiKDsZdTXI

— BBC News Africa (@BBCAfrica) December 23, 2024