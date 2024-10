Le Nigeria dénonce une séquestration dans un aéroport avant son match en Libye

Les Eagles sont cloués au sol.

Par l’intermédiaire de son capitaine William Troost-Ekong, le Nigeria menace de ne pas participer à la rencontre qui l’opposera à la Libye ce mardi au stade des Martyrs de Benina, comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le comportement de la fédération et du gouvernement libyen est vivement critiqués, accusés par les Nigérians de les avoir bloqués sans eau, nourriture ni réseau téléphonique dans un aéroport abandonné pendant plus de 12 heures.

Un comportement inacceptable, dénoncé également par la star de l’équipe Victor Osimhen, absent du rassemblement mais « solidaire de ses frères » face à cette « tactique intentionnelle de déstabilisation » visant à ruiner le moral de ses partenaires. Dans ces conditions, impensable de jouer une rencontre internationale pour les Nigérians, apparemment toujours bloqués et qui annoncent ne pas vouloir prendre part au match retour face aux Libyens, trois jours après leur victoire 1-0 lors du match aller à Uyo.

La Libye, décidément pas réputée pour son accueil chaleureux.

