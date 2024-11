Cinq nouveaux qualifiés pour la CAN 2025, le Congo éliminé

Ambiance secousse pour la saga africaine.

Alors que se poursuivent les qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui aura lieu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, la cinquième journée débutée ce jeudi soir a réservé son lot de rebondissements. Devant leur télévision, quatre équipes n’ont même pas eu à transpirer pour voir leur qualif assurée : c’est le cas de l’Afrique du Sud et de l’Ouganda qui peuvent remercier le Soudan du Sud, tombeur du Congo (3-2). La joie à distance des Bafana Bafana et des Grues contraste avec la détresse des Congolais, qui échouent à nouveau à se qualifier, près de 10 ans après leur dernière participation continentale.

Le Gabon a également connu la même joie jeudi soir, profitant à distance d’une qualification assurée par la défaite de la Centrafrique face au Lesotho (1-0), l’occasion pour les Panthères d’affronter plus sereinement le Maroc ce vendredi. Même sort pour le Nigeria de Victor Osimhen, qualifié avant même son match nul 1-1 face au Bénin. Les derniers qualifiés de la soirée africaine sont les Aigles de Carthage, qui auront puisé dans leurs ressources pour vaincre Madagascar au bout du temps additionnel, un but du niçois Ali Abdi offrant à la Tunisie son ticket pour la CAN 2025.

Une soirée légèrement plus excitante qu’au Stade de France.

