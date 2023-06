L’Algérie assure devant l’Ouganda

Ouganda 1-2 Algérie

Buts : Bayo (88e) pour les Cranes // Amoura (42e et 66e) pour les Verts

Déjà qualifiée pour la CAN, l’Algérie se déplaçait au Japoma Stadium de Douala (Cameroun) ce dimanche soir, pour défier l’Ouganda et s’imposer (1-2). Des Ougandais loin de chez eux, en raison de la non-conformité du Mandela National Stadium de Wakiso.

Et avec une chaleur étouffante, une pelouse sèche et un adversaire coriace dans l’engagement physique, les Verts ont dû trouver plusieurs solutions de repli. Parmi elles, les ballons aériens. Les deux premières situations sont ainsi signées des caboches de Mohamed El Amine Amoura et Ramy Bensebaini, venus respectivement reprendre le centre d’Haïthem Loucif (13e) et le coup franc enroulé d’Himad Abdelli (20e), sans trouver le cadre de Salim Magoola. Le même Bensebaini auteur ensuite d’un joli sauvetage sur sa ligne, devant Farouk Miya, servi en retrait par Rogers Mato (36e). L’ouverture est finalement trouvée par Amoura, après une frappe lointaine d’Haris Belkebla, repoussée par Magoola dans les pieds de l’attaquant de Lugano (0-1, 42e).

Au retour des vestiaires, plus en gestion, les hommes de Djamel Belmadi parviennent à faire le break, encore avec Amoura. Lancé en profondeur par Houssem Aouar, pour sa première cape, Riyad Mahrez – également entré en jeu – est en effet parvenu à remiser vers le buteur, seul devant les cages pour conclure (0-2, 66e). Fahad Bayo, lui aussi en sortie de banc, à réduit la marque pour les Cranes (1-2, 88e).

Dans l’autre match de ce groupe F, la Tanzanie a battu le Niger (1-0). L’Ouganda devra donc battre les Nigériens par au moins trois buts d’écart et attendre un faux pas tanzanien en Algérie lors de la dernière journée pour se qualifier.

Ouganda (4-4-2) : Magoola – Semakula, Kayondo, Lwaliwa, Fred – Aucho, Byaruhanga (Bayo, 46e), Miya (Mugulusi, 67e), Okwi (Mutyaba, 68e) – Karisa (Basangwa, 57e), Kassim. Sélectionneur : Milutin Sredojević.

Algérie (4-4-1-1) : Mandrea – Loucif, Belaïd, Bensebaini, Hadjam – Bouanani (Mahrez, 65e), Chita (Bentaleb, 65e), Belkebla, Amoura (Benrahma, 70e)- Abdelli (Aouar, 65e) – Mahious (Slimani, 70e). Sélectionneur : Djamel Belmadi.

