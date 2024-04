Liverpool dit pratiquement adieu au titre

Buts : Bowen (43e), Antonio (77e) // Robertson (48e), CSC Souček (65e)

Liverpool ne répond plus.

Défaits par Everton dans le derby mercredi, les Reds n’ont pas réussi à sortir la tête de l’eau sur la pelouse de West Ham (2-2). Comme trop souvent cette saison, les joueurs de Jürgen Klopp ont dû courir après le score. Trois minutes après une frappe de Luis Diaz sur le poteau d’Alphonse Areola (40e), le centre de Mohammed Kudus a trouvé la tête de l’inévitable Jarrod Bowen, auteur de son 16e but de la saison en Premier League (1-0, 43e).

Andy Robertson a remis les deux équipes à égalité, du gauche, au retour des vestiaires (1-1, 48e). Les Reds ont ensuite pris l’avantage lorsque le tir de Gakpo a rebondi sur Ogbonna, Souček puis Areola pour finir au fond des filets (1-2, 65e). Le gardien français a cependant maintenu les Hammers en vie en s’opposant à Diaz (73e), et Michail Antonio, lâché par Jarell Quansah, a libéré le London Stadium en catapultant le centre de Bowen dans le but d’Alisson (2-2, 77e). Liverpool aurait pu arracher la victoire grâce à Harvey Elliott, mais la frappe de l’Anglais s’est finalement écrasée sur la barre (89e). Un nouveau match à oublier pour le troisième du championnat. Entré à la 79e minute, Mohamed Salah a même laissé exprimer sa frustration en s’en prenant à Jürgen Klopp.

Salah kicking off at Klopp before coming on 😳

pic.twitter.com/YbbNIdpOWN

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) April 27, 2024