Pronostic Liverpool West Ham : Analyse, cotes et prono du 1/4 de EFL Cup

Liverpool s’impose face à West Ham

Auteur d’une saison décevante l’an passé, Liverpool avait fini en 5e position et avait donc manqué une qualification pour la Ligue des Champions. Le club anglais a profité du mercato hivernal pour reconstruire un milieu de terrain avec les arrivées des mac Allister, Endo, Gravenberch ou Szoboszlai, venus remplacer les Henderson, Milner ou Fabinho. Pour le moment, les nouveaux arrivés n’ont pas montré tout leur potentiel mais permettent à leur club d’être dans le coup pour le titre. En effet, Liverpool est actuellement 2e de PL avec un seul point de retard sur Arsenal, qui se présente ce samedi à Anfield. Avant cela, la bande à Klopp dispute ce quart de finale de Carabao Cup face à West Ham. Les Reds ne vont pas galvauder ce rendez-vous car plusieurs gros sont déjà hors de cette coupe comme Arsenal, Man U ou Man City. Qualifié pour les 8es de finale de l’Europa League, Liverpool sort d’un match décevant face à Manchester United (0-0). Dominateur, les Reds ont manqué de tranchant dans les 20 derniers mètres avec plusieurs erreurs techniques des Salah, Nunez ou Szoboszlai. Ce mercredi et en prévision du choc face à Arsenal, Klopp devrait apporter des jambes fraiches et il ne serait pas étonnant de voir les Jones, Elliott, Gomez ou Gakpo être titularisés pour affronter West Ham. Match important pour aller chercher un titre, ce 1/4 pourrait aussi voir le meilleur buteur Salah être dans le 11.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, West Ham est un habitué des coupes et reste sur un succès en Conference League. Le club anglais vient de se qualifier pour les 8e de l’Europa League en s’évitant comme Liverpool un match de barrage. Sur la scène nationale, les Hammers rencontrent un peu plus de difficultés puisqu’ils se retrouvent en 8e position avec 6 points de retard sur la dernière place qualificative pour une compétition européenne. Pas toujours régulière, la bande à David Moyes a par exemple été capable récemment de passer au travers à Fulham (5-0) et de se racheter à domicile face à Wolverhampton (3-0). Arrivé cet été de l’Ajax, Kudus semble avoir trouvé ses marques et sort d’un doublé face aux Wolves. Avec son effectif de qualité, West Ham veut réussir l’exploit de s’imposer à Anfield pour intégrer le dernier carré de la Carabao Cup. Solide à domicile et vainqueur de cette EFL Cup il y a 2 ans, Liverpool devrait faire le taf face à West Ham dans un match ouvert.

► Le pari « Victoire Liverpool et plus de 2,5 buts » est coté à 1,62 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 162€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Salah buteur » est coté à 1,84 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 184€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Liverpool – West Ham :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Liverpool West Ham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Liverpool cloue le bec de West Ham