Pep Guardiola compare (encore) Manchester City et les Chicago Bulls

C’est Pep possible.

Manchester City est quatrième de Premier League, n’a gagné qu’un seul de ses dix derniers matchs, s’est fait froissé entre temps par la Juve, Tottenham (deux fois), le Sporting Portugal et même Bournemouth, et, plus inquiétant encore, Pep Guardiola ne semble pas trouver la solution.

Alors le gourou, amputé de son meilleur joueur Rodri, y est allé en deux temps en conférence de presse, alors que son équipe joue Manchester United ce dimanche. En premier, le coach a fustigé le calendrier, encore une fois jugé surchargé. « Mes joueurs mettent toute leur âme sur le terrrain. Leur état d’esprit est irréprochable, mais ce n’est pas évident d’obtenir les meilleurs résultats dans les conditions où nous abordons les matchs, a-t-il défendu. J’ai tellement de joueurs indisponibles qu’il n’est pas évident de composer les feuilles de match. Le problème, c’est le calendrier ! Il y a de plus en plus de matchs à disputer et le nombre de nos blessés ne cesse d’augmenter […] Il nous aurait fallu un effectif de 45-50 joueurs pour tenir la route. »

Il nous aurait fallu un effectif de 45-50 joueurs pour tenir la route.» Pep Guardiola, grossiste

Rodri et Michael Jordan

En second, le coach a encore fait remarquer l’absence de Rodri, son meilleur joueur. « Nous jouons sans le Ballon d’Or et sans celui qui a été le meilleur joueur en Angleterre la saison dernière. Combien de bagues les Bulls ont-ils gagné sans Michael Jordan ? » Le Pep doit être au bout du rouleau, parce qu’il avait déjà comparé son Manchester à Chicago.

Est-il finito ? Notre sondage ne le dira probablement pas.

