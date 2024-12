La Juventus gobe Manchester City

Juventus 2-0 Manchester City

Buts : Vlahović (53e) et McKennie (75e)

Huit points chacun au coup d’envoi, Juventus et Manchester City disputaient ce qu’on appelle communément « un match décisif ». Pas tant pour éviter une élimination sèche – a priori, les deux écuries devraient goûter aux matchs à élimination directe –, mais plutôt pour retrouver un rang plus digne de leur standing. C’est oublier que Manchester City, malgré sa victoire contre Nottingham il y a une semaine, est toujours en convalescence, quand la Juventus reste sur quatre matchs nuls consécutifs. Ceci explique pourquoi Italiens et Anglais marchaient donc sur des œufs. Pourtant, ce sont bien les Turinois qui ont fait la meilleure omelette après avoir battu ceux des Mancuniens. C’est d’ailleurs le tarif quand on se déplace à l’Allianz Stadium accoutré d’une couleur torino ?

À bicyclette

C’est d’abord Kenan Yildiz qui donne le premier coup de fouet : appliqué comme il faut, sa frappe de l’extérieur – de la surface et du pied – vient mourir au ras du poteau (19e). Face à des Bianconeri agressifs à souhait (M. Turpin peut en attester après le choc face à Koopmeiners), City n’a pas grand-chose à mettre dans la balance. Et quand le duo De Bruyne-Haaland retrouve du liant, avec une passe sublime du Belge, c’est Michele Di Gregorio qui sort les couverts.

Pour passer à table, il fallait attendre la seconde période, le temps que les Juventini sortent les bicyclettes. Federico Gatti est le premier à se mettre en selle, dépassant sa fonction de défenseur rustre. Sa tentative acrobatique est repoussée par Ederson, mais quand Yildiz remet dans la boîte, le gardien brésilien ne peut que rentrer dans le but sur la tête de Dusan Vlahović (1-0, 53e). Rebelote avec les substitutes américains 20 minutes plus tard : Timothy Weah sert Weston McKennie qui crucifie les ambitions citizens au bout d’un contre de haute volée (2-0, 75e). Les réactions plus ou moins convaincantes de Doku, Silva, De Bruyne et Gündoğan – repoussée par une superbe horizontale de MDG – n’y changeront rien : ça sera soupe à la grimace pour les ouailles de Pep Guardiola, qui devront retrouver le chemin de la victoire contre Paris ou Bruges pour s’assurer un avenir.

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio – Savona, Kalulu, Gatti, Danilo – Locatelli, Thuram (McKennie, 69e) – Conceição (Weah, 69e) , Koopmeiners, Yildiz (Mbangula, 85e) – Vlahović (Douglas Luiz, 85e). Entraîneur : Thiago Motta.

City (3-2-4-1) : Ederson – Walker, Dias, Gvardiol – Gündoğan, Lewis – Silva, De Bruyne, Grealish (Nunes, 87e), Doku (Savinho, 79e) – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.

