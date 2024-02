Bayern, Juve, Manchester City : un week-end de dérapages

La sortie de route du week-end

Ce n’était plus arrivé depuis le mois de mai 2015 : le Bayern Munich a perdu une troisième fois de suite toutes compétitions confondues. Après le Bayer Leverkusen la semaine passée et sa sortie de route à Rome, cette semaine en Ligue des champions face à la Lazio, le Rekordmeister a ployé le genou sur la pelouse de Bochum (3-2). Comme face aux laziali, Dayot Upamecano a vu rouge et voilà que le Bayern pointe désormais à huit longueurs de son rival, le Bayer Leverkusen. Eh ouais, car l’équipe emmenée par Xabi Alonso n’a, elle, pas (trop) tremblé sur la pelouse du promu Heidenheim tandis que Stuttgart, avec un Serhou Guirassy buteur, n’est plus qu’à quatre unités de la formation munichoise suite à sa victoire à Darmstadt. Nul doute que le siège de Thomas Tuchel commence à devenir chaud, chaud, chaud.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇩🇪 #Bundesliga 😱 C'est définitivement la CRISE à Munich, troisième défaite d'affilée TCC pour le Bayern ! 😬 Les Bavarois s'inclinent 3-2 sur la pelouse de Bochum ! 🟥 Upamecano a même écopé de son second carton rouge de la semaine…https://t.co/2xcIOBXgCv — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 18, 2024

Le revenant du week-end

Entre la CAN et sa blessure, cela faisait depuis le 1er janvier qu’on n’avait plus revu les guiboles de Mohamed Salah s’agiter sur une pelouse de Premier League. C’est du côté de Brentford, à l’ouest de Londres, que l’Égyptien a soigné son retour : un but, une passe dé, pour un beau succès de Liverpool qui conforte ainsi sa place de leader. De bonne augure pour une seconde partie de saison qui s’annonce particulièrement excitante pour les Reds de Jürgen Klopp, car derrière les autres prétendants ont connu des fortunes diverses. La preuve : après avoir cartonné West Ham, Arsenal a collé quasiment le même tarif à Burnley et reste dans la roue de Liverpool. À l’inverse, malgré un match en retard, Manchester City a buté face à Chelsea tandis que Tottenham a sombré face aux Wolves à domicile. Comme quoi, c’est quand même pas mal d’avoir Salah dans son effectif.

Le banger du week-end

Le mois de février est encore loin d’être terminé, mais l’Inter fait plus que jamais la course en tête en Serie A. Grâce à sa masterclass face à la Salernitana ce vendredi, certes, mais aussi car ses poursuivants font le coup de la panne : Milan a chuté dans le « Berlusconico » face à Monza et la Juve a partagé le gâteau du côté de Vérone en ce week-end de la Saint-Valentin. Une contre-performance qui a plusieurs explications : le jeu pas vraiment flamboyant de l’équipe de Max Allegri, et un véritable bijou signé Michael Folorunsho. Le natif de Rome a décidé d’ouvrir le score d’une belle reprise du gauche à l’entrée de la surface qui s’est logée dans la lucarne de Wojciech Szczęsny. Magique.

La surprise du week-end

Le Rayo Vallecano, c’est pas Gérone, c’est pas Valladolid : Carlo Ancelotti en a fait l’amère expérience en ne parvenant pas à ramener trois points précieux de son long déplacement… dans la banlieue de Madrid. La faute, une nouvelle fois, à un gamin formé par le grand club madrilène : Raúl de Tomás. C’est sur penalty que le buteur de 29 ans a ouvert son compteur cette saison en Liga, et est devenu par la même occasion le septième joueur formé au Real à marquer face aux Merengue lors de cette cuvée 2023-2024. Pas vraiment une bonne nouvelle pour la bande d’Eduardo Camavinga, car si Gérone a l’occasion de revenir à trois points ce lundi, leurs autres poursuivants ont aligné les bons résultats : Barcelone, l’Atlético et même la Real Sociedad, qui a enfin retrouvé le chemin des filets après cinq matchs de disette dont celui face au PSG, ont tous gagné.

Le bomber du week-end

Tu n’es pas content ? Triplé ! C’est exactement ce qu’a dit en canadien Jonathan David à ses détracteurs, lui qui fut l’auteur des trois buts du LOSC ce week-end face au HAC. Un hat-trick qui permet à « Joda » de se replacer en seconde position du classement des buteurs de Ligue 1, à égalité avec Alexandre Lacazette et Wissam Ben Yedder qui eux-aussi comptent onze réalisations depuis le coup d’envoi de la saison. Il faudra néanmoins faire fort pour rattraper le leader, un certain Kylian Mbappé, qui a trouvé le moyen de scorer en sortie de banc à Nantes pour offrir une seizième win au PSG après vingt-deux journées. Un lièvre qui porte bien son nom.

L’attentat du week-end

Ce fut malheureusement répétitif aux quatre coins de l’Europe : il y a eu des tampons. On pense immédiatement à celui de Joseph Okumu sur Przemysław Frankowski lors de Reims-Lens, mais il y a eu encore « pire ». En Angleterre, si Brighton a foudroyé Sheffield United (5-0), il le doit en partie à l’exclusion précoce de Mason Holgate (13e minute) qui n’était pas loin de blesser gravement Kaoru Mitoma, avec un tacle au niveau du genou. Il faudra quand même l’intervention de la VAR pour transformer le jaune en rouge logique. Non mais !

L’ÉNORME faute de Mason Holgate sur Kaoru Mitoma On ne vous demande pas si le carton rouge est mérité là #SHUBHA | #PremierLeague pic.twitter.com/ePAGDVcHLA — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 18, 2024

