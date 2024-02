Le PSG freine l’OL dans le Classique féminin

OL 1-1 PSG

Buts : De Almeida (90e, C.S.C.) pour l’OL // Chawinga (66e) pour le PSG

Premier accroc pour l’OL.

Après quatorze victoires en autant de sorties en D1 cette saison, les leaders lyonnaises ont perdu leurs premiers points de la saison face à leurs rivales parisiennes (1-1).

Mais cela aurait pu être pire, puisqu’à l’entame du temps additionnel, Lyon était mené. Et ce, en grande partie à cause de Katarzyna Kiedrzynek. Longtemps infranchissable, la Polonaise s’est montrée étincelante, à l’image de son arrêt magistral sur une tête de Vanessa Gilles (78e). Alors que leur gardienne multipliait les sauvetages, les Franciliennes ont alors pu jaillir en contre pour dessiner le scénario du coup parfait.

Merveilleusement lancée par Eva Gaetino, et au bout d’une chevauchée au cœur de la défense lyonnaise, Tabitha Chawinga est venue ajuster Christiane Endler et glacer l’ambiance à Décines (0-1, 66e). Mais la logique a été respectée. Et c’est sur un coup du sort à l’entrée du temps additionnel que l’OL a égalisé, lorsque Elisa De Almeida a détourné dans ses propres filets un centre de Delphine Cascarino qui filait vers Ada Hegerberg (1-1, 90e). Un coup dur pour les Parisiennes, et un grand pas vers le titre pour l’OL, qui conserve dix points d’avance en tête de la D1 Arkema.

Une minuscule victoire pour le suspense du championnat, donc.