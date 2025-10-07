Où en sont les clubs français avant cette nouvelle Ligue des champions féminine ?

Après la mue opérée par la Ligue des champions masculine la saison dernière, c’est au tour de la C1 féminine de se transformer. Trois équipes françaises se sont qualifiées pour la phase de ligue : l’OL Lyonnes, le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Quelles sont les chances tricolores pour cette campagne 2025-2026 ? Revue d’effectifs en ce jour de première.

Ce mardi 7 octobre marque le début de la nouvelle édition de la Ligue des champions féminine. En s’imposant le 24 mai dernier face à Barcelone (1-0), Arsenal restera à jamais « la dernière équipe » à s’être imposée avant la refonte du système. Calquée sur le fonctionnement de la Ligue des champions masculine – à la différence que chaque équipe n’a que six matchs à disputer au lieu de huit chez les mecs, du fait du nombre d’équipes participantes (18) –, la phase de ligue de cette UWCL nouvelle génération sera inaugurée par le duel entre la Juventus et Benfica. Côté français, l’OL Lyonnes, le Paris Saint-Germain et le Paris FC tenteront de sortir leur épingle du jeu pour s’offrir, au minimum, une place de barragiste.

L’OL Lyonnes doit retrouver les sommets européens

Plus de trois ans déjà se sont écoulés depuis le sacre face au FC Barcelone. L’OL Lyonnes, qui s’appelait encore Olympique lyonnais et qui était toujours géré par Jean-Michel Aulas, s’offrait alors sa huitième couronne européenne, avant que la lumière ne s’éteigne. Trois campagnes de Ligue des champions se sont écoulées depuis, trois sans succès, soit une éternité pour les Fenottes. Mais cette année pourrait bien être celle du renouveau pour Wendie Renard et ses coéquipières. Si la domination nationale des Lyonnaises n’a jamais été remise en cause ces dernières années, le mercato réalisé dans la capitale des Gaules a de quoi susciter l’inquiétude chez les autres cadors européens.

🗓️👀 Notre calendrier en Champions League ! On a hâte, et vous ? 😍 Réservez vos places ici : https://t.co/hjQN6zITdd pic.twitter.com/W4tEZKz4oo — OL Lyonnes (@ol__lyonnes) September 20, 2025

Exit Joe Montemurro et bonjour Jonatan Giráldez, l’artisan des deux sacres européens consécutifs du Barça, dont celui de 2024 acquis… face à l’OL. Si Giráldez arrive en tant que tête pensante de la stratégie collective, les joueuses qui l’ont accompagné font également partie du gratin mondial. À l’instar de Jule Brand qui a brillé avec l’Allemagne durant l’Euro, ou encore Korbin Shrader ou Marie-Antoinette Katoto, en provenance du PSG. Si Lyon paraît être un candidat désigné à la victoire finale, il ne faudra pas sous-estimer les adversaires rencontrés durant la phase de ligue, avec comme entrée en matière un déplacement sur les terres des championnes d’Europe en titre, Arsenal, ce mardi soir à 21 heures. Avant de croiser le fer avec plusieurs équipes qui risquent bien de jouer les épouvantails à l’image de la Juventus ou de Manchester United.

Le Paris Saint-Germain en embuscade

Habitué des joutes européennes, le PSG avait toutefois manqué le coche l’année dernière en s’inclinant face à la Juventus en barrage. Fort de sa deuxième place au classement de la saison régulière en Première Ligue lors de la saison 2024-2025, le club de la capitale a bien profité du changement de formule puisqu’il était directement qualifié pour la phase de ligue de cette édition en évitant la case barrage. Pillé cet été avec notamment les départs de Katoto et de Shrader vers l’OL Lyonnes, c’est surtout la fin de l’aventure parisienne de Grace Geyoro, transférée à London City Lionesses en toute fin de mercato, qui peut être préjudiciable pour le PSG.

2️⃣ jours avant #AJAPSG et le début de la @UWCL ! 👊 Le calendrier complet de nos Parisiennes dans la compétition. 🗓️#UWCL pic.twitter.com/RKPAxazCYE — PSG Féminines (@PSG_Feminines) November 13, 2023

Si le club a fait le choix de la continuité en gardant Paulo César après l’expérience manquée de Fabrice Abriel, le mercato parisien n’a pas tenu toutes ses promesses. Malgré les arrivées d’Olga Carmona, vice-championne d’Europe en titre, et de Rasheedat Ajibade, championne d’Afrique avec le Nigeria, le mercato parisien laisse un goût d’inachevé. Pire encore, le sentiment que les joueuses parties n’ont pas vraiment été remplacées, une sensation renforcée après la gifle reçue face à l’OL Lyonnes en championnat (6-1). Les protégées de Paulo César devront donc jouer leur rôle de contender pour leur retour en C1, mais devront chasser leurs vieux démons, puisque leur parcours ne leur laissera pratiquement aucun répit avec comme entrée en matière un déplacement à Wolfsburg mercredi.

Le Paris FC pour continuer de progresser

Présente en conférence de presse à la veille du retour en C1 du Paris FC face à Louvain, Sandrine Soubeyrand n’a pas flanché au moment d’annoncer les ambitions du PFC dans la compétition : « Pas mal de joueuses vont découvrir la Ligue des champions. Je suis plutôt confiante quant à leur capacité à appréhender ce contexte-là. Raisonnablement, on ne peut pas ambitionner de se qualifier directement, c’est une réalité. Pour les places 5 à 12, on a des possibilités, il faut avoir cette ambition-là. » Une ambition louable, mais qui semble encore trop lointaine des capacités des pParisiennes Après s’être difficilement défait de l’Austria Vienne en barrage grâce aux qualités de sa néo-capitaine Clara Matéo, le PFC aura fort à faire avec un déplacement à Chelsea ou encore la réception du FC Barcelone lors de la dernière journée le 17 décembre prochain.

𝐂𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐞𝐫 @UWCL 💫 Premier match à domicile contre @OHLeuven à Charléty Puis la réception du @SLBenfica et du @FCBfemeni au stade Jean Bouin 🏟️ Alors, vous êtes prêts ? 😍 🔵⚪️ #CerifiéParis #ParisFC pic.twitter.com/E4jvFld8X3 — Paris FC Féminines (@PFC_feminines) September 26, 2025

Durement défait en championnat ce week-end par Nantes (3-1), le Paris FC a toutefois réalisé un bon démarrage en Première Ligue en étant invaincu durant les trois premières journées, tout en conservant sa cage inviolée. Néanmoins, Mylène Chavas, touchée à la tête lors du déplacement à la Beaujoire, ne gardera pas les buts parisiens face à l’OH Leuven ce mardi soir (21h). Si les Belges semblent à la portée des Parisiennes, il faudra faire mieux dans le jeu et dans la justesse technique dans les 30 derniers mètres adverses pour espérer arracher les trois premiers points de la saison.

→ Les clubs anglais en pole position

Si l’OL Lyonnes et le FC Barcelone paraissent des candidats naturels au titre final, Arsenal et Chelsea semblent cette année armés pour jouer de nouveau les trouble-fêtes. Malgré son début de saison difficile en WSL, Arsenal a quasiment conservé l’ossature de son équipe sacrée championne d’Europe à Lisbonne, avec le renfort d’Olivia Smith arrivée en renfort depuis Liverpool et devenue un temps le transfert le plus cher de l’histoire du football féminin. Le premier choc de cette C1 entre Gunners et Fenottes permettra de poser un premier diagnostic sur la saison d’Arsenal ce mardi soir (21h).

De l’autre côté, la pénurie de titre européen de Chelsea paraît une anomalie tant les Blues semblent rodées à dévorer tout ce qui se trouve sur leur passage, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions. Toujours invaincu en championnat, Chelsea caracole en tête de la WSL et a hérité d’un tirage largement à sa portée pour se qualifier directement en quarts de finale. Seul le FC Barcelone, bête noire de Sonia Bompastor toujours à la tête des Blues, paraît en mesure de rivaliser avec l’équipe londonienne lors de cette phase de ligue.

Trophées UNFP : le foot féminin jugé par contumace